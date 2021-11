ONE, el programa educativo gratuito de Oracle para entusiastas

Oracle pone en marcha el programa ONE para educar y capacitar sobre nuevas tecnologías a jóvenes entusiastas y público en general.

ONE (Oracle Next Education) es un ambicioso programa que se llevado a cabo por parte de Oracle con el que busca apoyar, sobre todo a los jóvenes, para que las personas adquieran las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo profesional y que, a su vez, genere un impacto positivo en su vida.

ONE está enfocado en personas mayores de edad (18+) entusiastas de la tecnología que, debido a diversos factores, no pueden terminar sus estudios. Este programa de educación y empleabilidad totalmente online y libre de costos para los participantes está basado en una plataforma con cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas que tienen una duración de 6 meses. Durante este tiempo se desarrollarán habilidades técnicas y no técnicas, con foco en programación y emprendimiento. Después del curso, los alumnos tendrán acceso a una plataforma exclusiva en la que podrán conectarse a oportunidades en empresas con las que Oracle tiene relación y ha llegado a acuerdos para este fin.

¿Cómo inscribirse?

Ingresar al siguiente link: https://app.aluracursos.com/form-one/registro/latam-general Llenar el cuestionario correspondiente (solicitará algunos datos para completar el registro, incluida la CURP) ¡Listo! Los nuevos integrantes del programa recibirán un correo electrónico con los siguientes pasos para empezar con los cursos gratuitos

Programación: La profesión del futuro

El mercado de tecnología está lleno de vacantes para profesionales calificados. A continuación los pilares del programa ONE que serán el impulso necesario para triunfar en el mundo laboral:

Lógica de programación

El primer paso para una carrera exitosa en tecnología es aprender la base de la programación. En este plan de estudios, los cursos permitirán ampliar los conocimientos para la lógica y el mercado de desarrollo de software.

Front-end

Profundiza en HTML, CSS y JavaScript para construir experiencias fantásticas en la Web. Hoy, el mercado de front-end es uno de los que más oportunidades tiene en el mundo de la tecnología.

Java

Aprender uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Java se utiliza para crear aplicaciones para computadoras, smartphones, tablets e incluso videojuegos.

Emprendimiento

Durante el curso, los alumnos aprenderán los fundamentos básicos del mundo de los negocios para transformar sus conocimientos de programación en productos o servicios.

Las inscripciones cierran el 30 de noviembre y el curso comienza el 02 de diciembre. No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida y formar parte de la primera generación de ONE en México.