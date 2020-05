HPE señala oportunidades de negocio en la periferia de la nube

Durante su Junta Plenaria de Canales Virtual 2020, HPE compartió oportunidades de negocio con los canales y cómo encontrar el mejor camino durante esta contingencia sanitaria.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) llevó a cabo su Junta Plenaria de Canales virtual 2020, evento que tiene como objetivo acercarse con sus canales y mantener el contacto con ellos en estos tiempos para enfrentar y descifrar juntos esta nueva realidad que estamos viviendo dentro de la industria.

Durante esta sesión, Gustavo Gómez, Director General de HPE México, explicó la estrategia de la compañía, destacando que la visión continúa siendo la misma y la empresa se encuentra trabajando en todo el mundo para mejorar la forma en que la gente vive y trabaja.

HPE vislumbra una gran oportunidad en el negocio que está expandiéndose a lo largo de la periferia hasta la nube, a ese lugar en donde no hay una infraestructura de cómputo y almacenamiento instalada, pero es en donde ocurre la interacción con los clientes. La estrategia de HPE de convertirse en la compañía que busca ser un proveedor de plataformas como servicio desde la periferia hasta la nube, es una estrategia que responde a las necesidades del mercado actual.

Iniciativas de HPE en apoyo a canales durante la contingencia

HPE se preocupa por los canales y bajo esta visión clara de apoyarlos, está lanzando algunas iniciativas con el objetivo de reducir el impacto comercial actual y futuro de sus socos, así como aliviar la presión financiera de canales y clientes de HPE, asegurando la continuidad del negocio de su ecosistema.

Estas iniciativas que aplican en México están basadas en seis pilares:

Mejorar el flujo de efectivo.

Maximizar la rentabilidad del canal.

Incrementar la demanda.

Apoyo en inversiones.

Simplificación en el proceso de certificaciones.

Opciones financieras para los clientes.

Estos apoyos están vigentes durante el tercer trimestre fiscal de HPE, es decir, de mayo a julio del 2020.

En lo que se refiere al incremento de demanda, hoy más que nunca el modelo As a Service de GreenLake de HPE es un esquema Ganar-Ganar, que permite a sus clientes conservar su capital de trabajo, administrar su flujo de efectivo y alinear sus requerimientos de tecnología a los resultados y necesidades de su negocio. Para los canales vender la oferta de GreenLake les beneficia, ya que no requiere capital de trabajo en la transacción y no tiene riesgo. Es el mejor refugio para los canales.

En entrenamientos y certificaciones, HPE está migrando todo su modelo de certificaciones tanto comerciales como técnicas a modalidad virtual.

Todas las certificaciones en línea ya se encuentran disponibles.

Todos los cursos se han programado como VILT (capacitación dirigida por in instructor virtual).

El calendario de capacitación se actualiza constantemente en el Partner Ready Portal.

Se ofrecen guías oficiales de autoaprendizaje y prácticas de laboratorio en el portal HPE Press.

Todos los exámenes técnicos HPE, HPE0 y HPE6 (excepto Aruba Expert) están disponibles como exámenes supervisados en línea. Los exámenes comerciales HPE2 se basan en web.

HPE invita a sus canales a aprovechar los apoyos de cada programa, y trabajar en un Plan de Generación de Demanda con las herramientas disponibles y las ofertas de soluciones de continuidad de negocio de entrega inmediata. De igual manera, los exhorta a ofrecer a los clientes propuestas con las opciones financieras de HPEFS, sumarse a los programas, certificaciones y membresías, así como aprovechar este periodo para capacitarse.