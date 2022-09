A dos años del Covid, ¿cuáles son las prioridades de las empresas?

La pandemia cambió de forma definitiva la operación de las empresas. Dos años después del inicio de la emergencia sanitaria, las prioridades de las empresas han cambiado a la par de las de sus consumidores

De acuerdo a estimaciones de Mckinsey realizadas en el primer semestre de la pandemia en 2020, en apenas algunos meses la mayoría de las empresas en todo el mundo aceleró su transición digital, en promedio, en 3 o 4 años. Al grado que sólo 10% de la alta gerencia de diversas compañías seguía viendo a la tecnología de la misma manera que apenas un año antes.

El mindset empresarial cambió por completo durante la emergencia sanitaria. Las prioridades de todas compañías se vieron trastocadas en la medida en que se tuvieron que recurrir a la tecnología para agilizar procesos en toda la cadena de valor y producción.

“La pandemia ayudó a las empresas a entender y comprobar que la digitalización no se trata nada más de automatizar, usando aplicaciones y cómputo en una actividad, sino de transformar las formas de concebir la instrumentalización de la tecnología para optimizar todas las áreas posibles de una empresa repensar su modelo de negocio y de la integración de mercados completamente digitales”, explica Gustavo Parés, Director General de NDS Cognitive Labs, empresa mexicana especializada en Inteligencia Artificial.

Cambio de hábitos

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el primer cambio significativo en los hábitos de los consumidores de todo el mundo fue la navegación por internet; en algunos países, el tráfico se disparó hasta en 60%. Esta modificación en los patrones de consumo de las personas llevó a la gran mayoría de los negocios a tratar de seguir los pasos de sus clientes.

“Con un mayor flujo de compradores potenciales en el ámbito digital, las empresas han tenido que adaptar sus estrategias comerciales a este entorno, donde las herramientas tecnológicas han sido claves para entender las necesidades del nuevo cliente digital. El uso de chatbots para atención al cliente—y procesamiento de información sobre patrones de consumo—, implementación de Inteligencia Artificial (IA) para la optimización de la toma de decisiones de una compañía, así como la incorporación de Machine Learning han sido aliados estratégicos para esta labor”, comenta el Director General NDS Cognitive Labs.

En países en los que la reconversión digital y tecnológica ya era alta previo a la pandemia (como Alemania, Australia y Singapur), el Covid-19 tuvo un impacto de aceleramiento de la digitalización empresarial en tasas superiores al 70%, de acuerdo a información recabada por el Statista Research Department.

Postpandemia y tecnología

En el reporte Harnessing Artificial Intelligence for Development on the Post-COVID-19 Era del Banco Mundial se establecen promedios de las estimaciones del mercado para la Inteligencia Artificial de cara al resto de la década: se calcula que para 2025 alcance una cifra anual de 6.4 billones de dólares, lo que puede implicar un crecimiento de 15.7 billones de dólares en el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030.

Las prioridades de las empresas han cambiado, el uso de la Inteligencia Artificial ya no es exclusivo de las grandes empresas, se han convertido en un elemento indispensable que determina no sólo el crecimiento de una empresa, sino su permanencia en el mercado. Pero además, los modelos de plataforma y consumo en la nube de IA han ayudado a hacerla más accesible.

“El mercado es cada vez más competitivo. Aún persisten los estragos del Covid, y si a eso le sumamos la elevada inflación (por encima del 8% en México), las empresas están en una posición compleja en la que la Inteligencia Artificial puede brindar certeza, al optimizar sus procesos y mejorar su toma de decisiones con base en la data. Las decisiones improvisadas quedaron atrás, los datos están marcando el nuevo rumbo de las empresas”, concluye Parés.

Añade que “si algo debe quedar claro en la era postpandemia es que los avances tecnológicos ya no van a retroceder, incluso si la emergencia sanitaria disminuye su intensidad. Por ello, es indispensable que el mindset de las empresas continúe priorizando la transición digital de manera constante con miras a un futuro cada vez más digital”.