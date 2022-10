Portenntum apuesta en grande con Aruba en soluciones de Networking

Las PyMES es el mercado que Aruba quiere atraer con sus accesibles costos, soluciones y beneficios que llegan con sus dispositivo WiFi6

Portenntum sigue consolidándose como uno de los más importantes en la industria y esto lo refuerza el premio Quetzal que recibieron como el mayorista con el mayor crecimiento exponencialmente en el 2021.

El mayorista vio en Aruba un gran potencial y apostó con una fuerte inversión para que sus canales comiencen a promocionar todas las soluciones y beneficios para PyMES que tiene la marca.

Entre los fuertes de Aruba es que sus dispositivos ya cuentan con WiFi 6, lo que hace más eficiente la red y protege la batería de los dispositivos móviles haciendo un desgaste mucho menor, logrando que sea más estable la red y más amigable con los equipos que estén conectados.

La inteligencia artificial es una gran herramienta para Aruba, ya que se enfoca en el análisis y la protección de la data que se está transmitiendo con el performance que necesitas para tener una red más eficiente y prevenir ataques.

Para Jorge Hernandez, líder comercial Aruba en Portenntum, uno de los diferenciadores de Aruba es el performance, la capacidad de poderse integrar con todas las soluciones y el costo de licencia es mucho menor que otras marcas, ya que puedes manipular los switches y accesorios de Aruba sin tener que comprar un licenciamiento, o si este finaliza tus dispositivos seguirán funcionando y no quedarán inservibles.

Gracias a su costo tan competitivo, Aruba cuenta con un paquete para PyMES que es instan On, aquí la pequeña empresa contará con acceso a la nube para controlar el funcionamiento de las redes, monitorear las conexiones y ver los dispositivos que están conectados desde una app que es muy sencilla para manipular.

Y para empresas más robustas está Aruba Enterprise, solución que necesita un mayor performance de equipos y de instalación, en la cual los canales pueden solicitar ayuda a Portenntum para las capacitaciones e instalaciones.

Monitoreo remoto ¿y la seguridad?

Para monitorear tus redes desde cualquier parte, la nube que te ofrece Aruba es cuenta una arquitectura única que permite que las organizaciones implementen una red integral compuesta por WLAN, switches, SD-WAN y acceso remoto, todos con la protección de marcos de trabajo de seguridad Zero Trust y SASE habituales, incorporados desde el comienzo.

La segmentación del tráfico basada en la identidad garantiza que las políticas de seguridad uniformes se apliquen desde el borde de acceso hasta el borde de WAN y la nube.

¿Qué nos ofrece Portenntum y Aruba?

Área de soporte Técnico: los ejecutivos estarán disponibles para la implantación inicial en los dispositivos Instant On, cómo llevar la solución paso a paso, envíos a cualquier parte del país, ya sea al canal o a los clientes, evitando gastos de logística.

Programa Spartan para canales: Aquí contarán con promociones muy importantes promociones, capacitaciones y certificaciones.

«Contamos con solución tipo Pyme, algo muy práctico y sencillo, para tener un alto performance con todas las soluciones de Aruba, o Enterprise dependiendo de la necesidad que tenga la empresa, contamos con gente especializada en el área de preventa, que les dará las mejores soluciones y el mejor servicio al cliente» señaló Jorge.

#UNDATO El mayorista está por sacar “Servicios Portenntum” y será de gran ayuda para los canales que no estén certificados y tengan Enterprise y no lo sepa instalar, el mayorista será el encargado de realizar las instalaciones robustas para que no pierdan al usuario final.

Jorge Hernandez. describe a Aruba como “bueno, bonito y comercial” ya que cuenta con un precio muy agresivo en el mercado.

“Invitamos a los canales a que vean el potencial de todos los usuarios que quieren renovar su internet, no siempre es el servicio, sin los dispositivos que les ayudarán a tener el mejor performance y todas las soluciones que Aruba a un accesible costo ofrece”, finaliza el líder comercial de Aruba.

