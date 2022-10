Todo listo para nuestro Road Show en Mérida

Grupo Boletín viajará a Mérida para su Road Show donde las Empresas TI más importantes se reúnen para mostrar sus soluciones y hacer negocios.

Todo listo, nuestro Road Show está por comenzar la cita será en el hotel Fiesta Americana Mérida en el cual contarán con más de 30 mesas de exhibición de las principales marcas de TI, lo que se busca es generar las mejores oportunidades de negocio.

En nuestro Road Show contaremos con conferencias con el fin de que conozcan los productos y las soluciones que necesitan para su empresa.

Pero eso no es todo, si lo que necesitan son negocios y platicas uno a uno con las marcas, contaremos con una área VIP dónde podrás conocer las soluciones que ofrecen y hacer negocios al momento.

Si estás en Mérida y no te has registrado… ¡aún estás a tiempo! No te pierdas esta increíble oportunidad de hacer negocios de la mano de Grupo Boletín y de las mejores marcas.

Registro

Al final de nuestro Road Show contaremos con una gran rifa que no se pueden perder.