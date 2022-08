Verbatim incentiva a sus canales con grandes premios.

Verbatim sigue incentivando a los canales ya que son el motor de la compañía y le han dado un crecimiento a la compañía.

Ya son más de 50 años de Verbatim en el mercado consolidándose como una de las marcas sólidas en el mercado y eso es gracias a sus mayoristas.

Esta lealtad de los canales y la preferencia hicieron que este año Verbatim, tuviera un crecimiento del 10% a comparación del año anterior y en agradecimientos a sus canales, la empresa lanza dos programas de lealtad que motivarán más ventas.

Anota Touch Down con Verbatim

Como marca hemos querido reconocer a nuestros canales por la fidelidad y por su distribución, para recompensarlos los llevaremos al Palco de Verbatim en el Estadio Azteca para el evento de la NFL, subrayó Carlos Valdez, Sales Country SR Manager México. Verbatim Americas LLC.

Para participar por un boleto para el palco en el Estadio Azteca los canales necesitan:

Acumular del 18 de agosto al 15 de noviembre del 2022, 240 mil pesos o más en compras de productos los participantes son: accesorios, artículos gaming, memorias flash y discos duros.

Los primeros siete canales que acumulen más compras, serán acreedores a un asiento en este exclusivo palco en Estadio Azteca para disfrutar del Monday Night, dónde los 49s de San Francisco se enfrentarán a los Cardenales de Arizona.

Todas las compras que realicen los mayoristas tendrán que ser registradas en este sitio dónde llevarán un acumulado de sus compras.

El 19 de noviembre se darán a conocer los resultados y se entregarán el lugar a los ganadores.

Escape Room Mad Catz by Verbatim

Esta plataforma que creó Verbatim es con el fin de que conozcan más los productos de la línea gaming en colaboración con Mad Catz.

Lo que buscamos con este juego es que los clientes, distribuidores, mayoristas y usuarios finales puedan conocer más nuestra marca Mad Catz en gaming para PC, y los accesorios que tiene Verbatim para consolas como Nintendo Switch, Lite, Xbox y PS5, este reto es digital, todos pueden participar en nuestro Escape Room dónde los usuarios tendrán que ir resolviendo las pistas en relación a nuestros productos, con el fin de que se capaciten nos conozcan más y lo mejor se lleven un regalo muy especial, añadió Javier Lugo, Gerente de Distribución para Gaming

Los primeros 50 distribuidores, canales o usuarios finales que terminen este juego se llevarán un regalo sorpresa. ¡Participa en Escape Room!

Nuevo lanzamiento ValueLife, memoria flash.

Verbatim hace un importante relanzamiento esta va dirigida al mercado flash para tener mejoro competitividad.

Value life es una marca de Verbatim que tiene cerca de 40 años, Value life nace en Brasil en un momento en el cual las restricciones en el mercado brasileño impedían que llegaran las empresas extranjeras y esa fue nuestra marca principal en Brasil. Value Life se fue expandiendo en líneas productos como son los ópticos que implican un valor adicional.

Buscamos entrar más fuerte en los mercados flash y es por eso que sacamos un producto que va más allá del estándar del mercado en demanda que es de 32GB, nosotros lo lanzaremos en 64 GB con el fin de capturar el nuevo nivel de demanda en el área de micro SD, que es el producto que más dispositivos tiene el mercado. Jorge González, director LATAM Verbatim.

Value life, es una memoria flash de clase 10, High Premium, compatible con video, a prueba de agua, polvo y golpes, estará disponible en octubre exclusivamente para los canales mayorías.