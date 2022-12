5G y el desafío de las empresas en LATAM

La proyección de conexiones 5G llegará a 1.100 millones al cierre del año en curso. Para LATAM y el Caribe la proyección es de 22 millones de conexiones.

5G ya está aquí. La implantación de la red móvil de quinta generación cambiará la manera de comunicarnos, multiplicará la capacidad de las autopistas de la información y posibilitará que objetos cotidianos, desde nuestro refrigerador hasta los automóviles, puedan conectarse (con nosotros y entre sí) en tiempo real.

Su despliegue supone una auténtica revolución tecnológica que permitirá, por ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas tele asistidas, desplegar flotas de vehículos autónomos o coordinar trabajos agrícolas mediante el uso de sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo.

Un estudio de Ericsson presenta que con el despliegue de los teléfonos y redes 5G, el potencial de negocio para el sector industrial en 2026 será de unos USD$ 113 mil millones, marcando una cifra récord.

En la misma línea, un informe de Capgemini titulado ‘5G in industrial operations: How telcos and industrial companies stand to benefit’, afirma que “el 80% de los líderes del sector industrial creen que el 5G será vital para su digitalización en los próximos 5 años”, es decir un cambio obligatorio si se quiere seguir el paso de esta Transformación Digital.

Dentro de los puntos favorables de la experiencia 5G podemos decir que con ella

las empresas pueden implementar más sensores y recopilar más datos de una manera mucho más segura y con una calidad de servicio (QoS) configurable. Estos nuevos conjuntos de datos permiten a las empresas generar mejor conocimiento. La tecnología 5G será un habilitador fundamental para todas las industrias.

Por ejemplo, la velocidad y el ancho de banda que ofrece la tecnología 5G permite a las empresas aumentar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la Automatización. Con ellas se pueden evitar errores en acciones como las inspecciones manuales realizadas en la línea de montaje, dado que las técnicas definidas mediante computadores pueden entregar una mayor precisión.

Otro ejemplo se relaciona con la colaboración en tiempo real basada en Realidad Aumentada, el 5G permite el intercambio virtual en tiempo real de imágenes, videos o instrucciones guiadas, lo que ayuda a desarrollar soluciones en un momento preciso.

Y con un mayor ancho de banda, las tecnologías como la Realidad Aumentada hacen posible que los expertos respondan a las solicitudes de soporte en múltiples ubicaciones sin tener que estar allí físicamente. Este tipo de trabajo remoto permite un uso más eficiente del tiempo de las personas, al mientras disminuye gastos y resuelve problemas con mayor rapidez.

Esta tecnología nos permitirá crear experiencias y desarrollar nuevas soluciones, en resumen, con el 5G se está catapultando un cambio en el mundo que nos rodea que transformará nuestra realidad.

Los sistemas de almacenamiento de datos seguirán estando en el centro del procesamiento de la información gestionando grandes volúmenes de datos, garantizando 100% de disponibilidad, velocidad de acceso a los datos en tiempo real, operación ágil, protección de datos y estrategias “anti-ransomware” a nivel de hardware incluidas.

Debemos asegurarnos de que nuestras plataformas de almacenamiento de datos estén preparadas para integrar también la nueva revolución digital que representa 5G.

Por David Ceron

Technical Sales Director América Latina

Hitachi Vantara