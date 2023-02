ChatGPT: ¿Cómo exprimir al máximo esta nueva IA?

Chat GPT, IA desarrollada por OpenAI se ha convertido en una sensación que ha alcanzado a más de 100 millones de usuarios activos en enero

ChatGPT, es capaz de responder preguntas y brindar información sobre una amplia variedad de tópicos en tiempo real.

¿Qué es el Chat GPT?

GPT (Generative Pre-trained Transformer) es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Es una red neuronal autoregresiva que se ha entrenado en una gran cantidad de texto para generar información coherente y relevante a partir de un prompt o contexto dado.

De esta manera nace ChatGPT, como una aplicación específica de GPT para realizar conversaciones con humanos con una amplia variedad de gama como noticias, entretenimiento, historia, tecnología, entre otros.

Actualmente el Chat GPT es uno de los más famosos, sin embargo, Alphabet Inc de Google informó que lanzará “Bard” en respuesta a la nueva sensación de los chatbots inteligentes. Pero a minutos de este anuncio, el martes 7 de febrero Microsoft llevó a cabo un evento en su sede en Redmond para revelar la renovación de su motor de búsqueda Bing y su navegador Edge impulsados por inteligencia artificial, a tan solo unas semanas después de confirmar una millonaria inversión en OpenAI, compañía detrás de ChatGPT.

La agencia another llevó a cabo dos ejercicios de contenido con el Chat GPT, en el primero se colocaron instrucciones específicas y en el segundo solo hicimos una pregunta con los siguientes resultados: