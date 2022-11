CVA listo para la fiesta mundialista de Qatar 2022.

Grupo CVA se encuentra listo para vivir la máxima fiesta futbolera junto con los 12 canales que fueron seleccionados para asistir a la justa mundialista.

Grupo CVA está listo para el Mundial, a pocos días de que inicio Qatar 2022, Grupo CVA se encuentra listo para vivir la máxima fiesta futbolera junto con los 12 canales afortunados que fueron seleccionados para asistir a la justa mundialista con CVA, que se llevará a cabo en Qatar 20 de noviembre de 2022 y terminará el domingo 18 de diciembre de 2022.

El viaje consta de un vuelo redondo desde Ciudad de Mexico a Doha, donde pasarán 9 días y 8 noches, donde tendrán oportunidad de asistir a 2 partidos de la selección mexicana en la fase de grupos, incluidos el México vs Argentina y el México vs Arabia Saudita, además de tener comidas especiales, tours y experiencias exclusivas para ellos.

⚽Dinámicas de premios y promociones

Además de estas actividades, el mayorista contará con una Venta Especial Mundialista, que constará de promociones especiales para todos sus canales, de marcas como: Dell, Lenovo, Samsung, Intel, CyberPower, GHIA, Aspel, EC Line y Huawei Consumo, la cual tendrá una vigencia del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2022.

La dinámica consistirá en que, por cada 250 USD de compra de las marcas participantes, los canales podrán obtener 1 boleto para participar por grandes premios como: motocicletas, televisores, tabletas, equipos de cómputo, barras de sonido, entre otros.

⚽ Eventos especiales durante los partidos de la selección

Para cerrar con broche de oro, el mayorista está preparando eventos especiales para convivir con sus canales y disfrutar de 2 partidos de la selección mexicana. El primer partido que disfrutarán será el de México vs Polonia el 22 de noviembre a las 9 am en una terraza de San Angel en Ciudad de México, el segundo partido corresponde al de México vs Argentina que se llevará a cabo en el estadio Akron en la ciudad de Guadalajara el próximo 26 de noviembre. Para acceder podrán hacerlo a través de el Plan de Lealtad del Mayorista o con invitación directa del as marcas participantes.

Finalmente, el mayorista invita a sus canales a que estén pendientes de las promociones y actividades que se estarán llevando a cabo durante los próximos días, a través del contacto directo con sus ejecutivos de ventas y gerentes de sucursal. Además de sus redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Puedes encontrarlos como @GrupoCVA1.

No olvides darte de alta en www.grupocva.com

⚽⚽Si piensas en un aliado de negocios, piensa en CVA. ⚽⚽