Lenovo Tech One, innovaciones para impulsar a México

Lenovo presentó su visión tecnológica a futuro, basada en 4 pilares, los cuales están ayudando a transformar empresas y personas en México y en el mundo.

Lenovo, llevó a cabo en México la primera edición del Lenovo Tech One, un espacio en donde la empresa compartió su visión a futuro bajo el lema “Tecnología más inteligente, empoderando un mundo cambiante” invitando a empresas, gobiernos e individuos a hacer un cambio positivo en nuestro planeta de la mano de la tecnología.

Durante la inauguración, Ricardo Galicia, director general de Lenovo ISG en México, recalcó el papel que tiene la innovación para generar un impacto en la comunidad:

“Lenovo está creando tecnología que mejora la experiencia humana, redefiniendo la forma en que vivimos y pensamos para que nuestro impacto en el mundo sea mayor. Hoy en día buscamos tecnología que sea más inteligente, más conectada y más sostenible, tecnología que realmente pueda transformar desde hogares hasta ciudades de todo el mundo”.

Bajo la premisa de que la tecnología ha ayudado a la humanidad a resolver múltiples problemas, Lenovo creó cuatro pilares estratégicos bajo los cuales seguirá generando soluciones tecnológicas y buscará inspirar a empresas, organizaciones y partners a seguir resolviendo las oportunidades que depara el futuro:

De dispositivos a espacios

Lenovo reconoce el ritmo acelerado con el que varios clientes están adoptando la tecnología para colaborar. El trabajo híbrido es el primero paso en la creación de espacios más innovadores, dando vida a una mayor colaboración entre el mundo físico y virtual, así como entre usuarios, espacios y dispositivos. Se estima que el 25% de las personas pasarán al menos una hora al día en el metaverso para trabajar, comprar, educar, socializar y/o entretenerse en 2026, asegura un reciente estudio de Gartner.

Otro caso de este modelo, a nivel global, es Ducati, quien desde 2018 y durante la pandemia implementó el remote garage, un sistema único donde el equipo de técnicos puede monitorear los datos creados en tiempo real, sin necesidad de estar en la pista. Lenovo también es uno de los patrocinadores oficiales de tecnología de la Fórmula 1, un deporte donde las milésimas de segundo son la diferencia entre cada victoria.

De computadoras a cómputo

Según Statista, la cantidad de data consumida en el mundo se duplicará para 2025, lo que significa que, en los próximos tres años, se romperá récord de datos generados en toda la historia de la tecnología. La información fluye de personas a dispositivos y ahora de máquinas a otros equipos, lo que aumenta la demanda por computación de todos estos datos. Los negocios requieren personalizar sus servicios de nube para así lograr un equilibrio adecuado entre sus necesidades, presupuesto, agilidad, eficiencia, control y seguridad.

Es por ello que Lenovo ofrece el modelo as-a-service de TruScale como solución a esta alta demanda de computación, permitiendo a las empresas pagar por lo que realmente utilizan, mientras que cuentan con la flexibilidad, seguridad y escalabilidad perfecta. De acuerdo con IDC, en 2019 la inversión mundial en IoT alcanzó los 745 mil millones de dólares, un aumento de 15.4% respecto al año anterior. Mientras que, para este año, se estima que esta cifra superará el billón de dólares.

Este caso mexicano, se presentó durante el evento el caso del Gobierno del Estado de Jalisco. A nivel estatal se tenía el objetivo de brindar acceso a tecnología de comunicación e información a más de 8.3 millones de habitantes, esto para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. Lenovo ayudó al estado de Jalisco a mejorar sus servicios de TI, logrando transformar su plataforma para que se usara con nube híbrida. Es así como se implementaron 295 máquinas virtuales, así como un sistema donde ahora toda la información se unifica, facilitando y reuniendo toda la información importante de 25 diferentes dependencias gubernamentales.

De TI tradicional a Industrias Digitales

Lenovo transforma ciudades, fábricas y empresas para que puedan convertirse en “smart cities”, “smart factories” y “smart businesses”. Para lograr esto, es necesario ir más allá del TI tradicional y Lenovo ofrece esta posibilidad. La implementación de nuevas tecnologías está cambiando la forma en la que interactuamos con nuestro entorno cotidiano. La tendencia de hoy es que todo pueda estar interconectado, sean sistemas de cámaras, semáforos e incluso otros sistemas más complejos, por lo que es importante que las soluciones puedan ofrecer brindar servicios de manera rápida y efectiva.

Como invitada internacional, Kate Swanborg, ejecutiva de alianzas estratégicas y comunicaciones tecnológicas de Dreamworks, narró la experiencia de la empresa creativa en el desarrollo de sus películas animadas, destacando el impacto positivo que tuvo esta transformación tecnológica en su negocio. Así mismo, señaló la facilidad de implementación tanto por la innovación que representó como por el acompañamiento estratégico por parte de todo su equipo de ingenieros.

A nivel global este tercer pilar se está implementando en la ciudad de Barcelona, la cual logró implementar el sistema ThinkEdge, una red compleja de miles de gabinetes en las calles de toda la ciudad. A través de estos gabinetes de edge computing, el gobierno puede contar con servicios inteligentes rápidos, efectivos y responsivos en tiempo real.

De lo humano al planeta

El compromiso de Lenovo va más allá de únicamente brindar los mejores productos y servicios a todos los usuarios. Al final, la tecnología debe tener un impacto positivo en las personas y con toda la biodiversidad del planeta Tierra. Es por ello que Lenovo se ha comprometido a seguir empujando sus metas medioambientales para seguir construyendo un mundo más sostenible. De 2008 a la fecha se han eliminado más de 3,100 toneladas de embalaje, y desde el 2005 se han utilizado más de 110 millones de libras de plásticos reciclados en productos Lenovo. Este tipo de acciones, entre otras más, son parte del compromiso de la empresa para que en 2050 Lenovo sea net zero en emisiones.

Crear un mundo más verde sólo es posible con el apoyo de toda la sociedad y por lo mismo es que la empresa cuenta con diferentes proyectos sociales para seguir fortaleciendo a mujeres, niños, niñas y grupos minoritarios. Desde el área de filantropía, Lenovo Foundation busca inspirar desde la niñez sobre temas de tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas. Con alianzas entre organizaciones no gubernamentales se busca cerrar la brecha de género e impulsar el estudio de materias STEAM en mujeres, niñas y niños del país. Actualmente Lenovo trabaja con organizaciones como United Way y Crack the Code que busca facilitar el acceso a niños y jóvenes de México a la educación y formación en disciplinas STEAM. A nivel global Lenovo busca contar con un 27% de mujeres en puestos ejecutivos y un 35% de grupos minoritarios en mismas posiciones para el 2025.