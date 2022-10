Ver en la oscuridad con tecnología a todo color de Dahua

Dahua sigue actualizando sus equipos con el fin de contar las mejores tomas a pesar de la noche, esto gracias a sus sensores y apoyándose en la IA

Dahua sabe lo que unos de los desafíos de las cámaras de seguridad es «La disponibilidad inadecuada de luz» es uno de los principales desafíos de todo sistema de monitoreo. Las imágenes tomadas bajo tales condiciones de iluminación a menudo no son claras, tienen pérdida de detalles e incluso contienen ruido, lo que dificulta la detección o el rastreo de objetivos en caso de un evento.

Además, especificar una cámara de seguridad para entornos en condiciones de poca luz no es una solución única para todos. Las especificaciones por sí solas no definen la mejor cámara de red cuando se trata de rendimiento con poca luz. Una solución optimizada podría no ser la más adecuada para otros escenarios de aplicaciones. Por lo tanto, la cámara debe poder adaptarse de manera inteligente a varios tipos de escenarios para proporcionar un monitoreo las 24 horas.

Las cámaras a todo color de Dahua se desarrollaron para abordar estos exigentes desafíos de monitoreo. Presentada en 2020, la tecnología Dahua Full-color ha evolucionado desde la tecnología Starlight, Full-color, hasta Full-color 2.0 y el futuro Full-color ∞. Con ofertas notables como lentes duales, lentes varifocales, resolución 4K y funciones de inteligencia artificial, esta tecnología ofrece una amplia gama de productos y soluciones que pueden resolver eficazmente los arduos puntos débiles de monitoreo de los usuarios finales y proporcionar imágenes claras y vívidas. de la escena monitoreada 24/7.

Además, Dahua Full-color es más que una tecnología para entornos con poca luz. Ofrece una gran cantidad de especificaciones que le permiten adaptarse a diferentes tipos de escenarios. Para brindarle más información sobre esta increíble tecnología, aquí hay algunas características interesantes que hacen que Dahua Full-color sea muy especial:

Apertura súper grande F1.0

La apertura se usa para controlar la cantidad de luz que pasa a través de la lente y hacia el cuerpo de la superficie fotosensible de la cámara. Las cámaras a todo color de Dahua adoptan una lente de gran apertura F1.0 que capta 2,5 veces la cantidad de luz en comparación con la típica lente de apertura F1.6. A medida que recibe más luz, más brillante es la salida de imagen que crea.

Sensor de alto rendimiento

El sensor utilizado en una cámara es muy importante. Cuanta más luz reciba cada píxel individual de un sensor, mejor será la respuesta y la sensibilidad. En pocas palabras: cuanto más grande es el píxel, mejor es el rendimiento de la cámara con poca luz.

Las cámaras Full-color 2.0 actuales están equipadas principalmente con un sensor de imagen de 1/1,8» que ofrece un 30 % más de fotosensibilidad que los sensores tradicionales del mercado. Además, los IPC 4K a todo color incluso tienen sensores súper grandes de 1/1,2″ que proporcionan un aumento del tamaño de píxel del 110 % en comparación con el sensor de imagen de 1/1,8″.

Luz cálida

A medida que el avance en los dispositivos modernos se desarrolla a un ritmo acelerado, los efectos potenciales del contenido de luz azul dentro de los dispositivos de visualización y la iluminación se han convertido en un tema de particular interés y preocupación. Se establecieron varias leyes y reglamentos con respecto a este asunto para promover una iluminación segura y evitar el «peligro de la luz azul».

En lugar de la luz blanca convencional, las cámaras a todo color de Dahua utilizan una luz cálida con un resplandor ponderado de luz azul del 40 % por debajo de los estándares de la Unión Europea. Esto significa que la luz cálida adicional tiene un efecto menor en los ojos humanos y ayuda relativamente a reducir la contaminación lumínica en el área monitoreada.

Procesamiento de imágenes avanzado basado en IA

Dahua Full-color utiliza procesamiento de señal de imagen (ISP) basado en IA para mejorar mejor su salida de imagen en términos de ruido, color, nitidez, etc. La capacidad de la tecnología a todo color para capturar detalles de color en el tiempo y el espacio proviene de su potente hardware, algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y la integración con otras funciones inteligentes, lo que lleva a un avance «1+1=∞» de infinitas posibilidades.