5 riesgos cibernéticos para las empresas

En México las afectaciones por ciberataques se han incrementado, tan solo en el trascurso de 2018 aproximadamente 68% de las empresas fueron víctimas de uno.

Aproximadamente un 27% de las compañías que sufrieron de ciberataque, no saben cómo fueron vulneradas, según los números de la encuesta global The Impossible Puzzle of Cybersecurity. Al respecto, Rodrigo Martínez Director General de Ember, menciona que en la jerarquía de riesgos, por lo general son los tangibles e intangibles de una compañía, los que resultan más expuestos.

Hackeos de cuentas, desvíos de recursos y el forzado freno de las operaciones productivas, secundan la escala, mientras que los intangibles son la pérdida de credibilidad, pues tiene como consecuencia la inmediata disminución en el número de usuarios, ya que un cliente no introduce sus datos en una plataforma si es informado que éstos pueden filtrarse o clonarse.

“El primer paso que las empresas deben de hacer para blindar su seguridad, es reflexionar que el blindaje de sus sistemas no es un gasto, sino una inversión que puede evitar peores pérdidas”, señala Martínez.

De acuerdo con la firma Ember, las principales amenazas para las empresas son las siguientes:

Criminales cibernéticos

Ellos utilizan sus habilidades informáticas para sí mismos. Actúan en grupos, en ocasiones los integran personal interno de las empresas. Sus delitos van desde hackear teléfonos de celebridades, robar datos de las compañías para venderlos, clonación de tarjetas, hasta alterar sistemas para frenar la producción y continuidad de las empresas.

Malwares

Son herramientas de software maliciosas como virus, gusanos, troyanos, spyware o adware, para perjuicio de las empresas y usuarios con pérdida de datos, robo de información, control remoto y otras técnicas para obtener dinero de los sistemas infectados. Estos cibercriminales piden recompensas en bitcoins, para poder liberarla.

“El caso de hackeo a Petróleos Mexicanos lo demuesta, ya que los cibercriminales exigieron un rescate de 565 bitcoins (4.9 millones de dólares) para descifrar los datos de la paraestatal. El monto coloca al caso entre los mayores rescates pedidos en un ataque de ransomware, como se le conoce a la infección que enfrentó Pemex”, detalla el director de Ember.

Hacktivistas

Son grupos de protesta que desarrollan virus informáticos y cuentan con diferentes recursos y técnicas de hacking para cumplir sus objetivos como filtraciones internas, hackeo de redes o intervenciones telefónicas. El objetivo es acceder a la información privada de empresas, gobiernos y partidos políticos.

Ataques internos

Cuando un software se encuentra bien protegido es difícil que los delincuentes cibernéticos puedan interferirlo; sin embargo, en otros casos se necesita un acceso físico a los servidores internos de una empresa para plantar los virus deseados o revelar información confidencial que los hackers utilizan para hacer más fuertes sus ataques. En este caso es altamente probable que los hackers sean gente interna de las instituciones.

Softwares mal diseñados

Un software que se lanza al mercado sin pruebas de seguridad o sin la acreditación de estándares internacionales, es una interfaz que tiene más riesgo de que los ataques en su contra logren su cometido.

Las amenazas tecnológicas son una constante en el día a día, la desinformación es igual a tener los flancos abiertos. Es necesario actualizarse, leer noticias sobre nuevos virus y sus afectaciones; conocer sobre el tema es la primera capa de prevención contra cualquier ataque informático.