Consejos para evitar fraudes en la época navideña

Los expertos de FICO, enumeran los 16 consejos para la prevención del fraude en la temporada decembrina.

La temporada navideña se torna en una época peligrosa ya que con más compras y gastos, más se llama la atención de la delincuencia. Con el aumento de nuevas estafas, los expertos en fraude de FICO comparten algunos consejos nuevos para protegerse:

Mantener la alerta en cajeros automáticos

Si un cajero automático parece extraño o si su tarjeta no entra en la máquina con facilidad, considere acudir a otro lugar para retirar el efectivo.

No utilice cajeros automáticos si hay extraños rondando. No haga conversación con otras personas cerca de un cajero automático. Permanezca en su automóvil hasta que se desocupe el cajero.

Si su tarjeta se atasca dentro del cajero automático, llame de inmediato al banco para reportarla. Es posible que el cajero automático haya sido manipulado para retirar posteriormente la tarjeta, será necesario solicitar el reemplazo de su tarjeta lo antes posible.

Protección en línea

La apariencia extraña en un sitio web puede ser un indicador, busque otro lugar donde comprar. Si ya pagó, pero sospecha, notifique a su banco.

Evite los correos electrónicos que prometen descuentos asombrosos. En lugar de pulsar un enlace dentro de un correo electrónico o de un mensaje de texto SMS, revise en el sitio oficial. Los hackers pueden incluso emular sitios web, de modo que asegúrese de que está comprando en el sitio real.

Cuando registre una cuenta nueva en una tienda en línea, utilice una contraseña segura que no haya utilizado antes.

No realice pagos directos a un vendedor en línea desde su cuenta bancaria, ya que no cuenta con protección en caso de no recibir los productos.

Verificación de compras

Revise sus operaciones con tarjeta de manera asidua en su banca en línea, y en su estado de cuenta mensual.

Colabore con sus instituciones financieras

Si su institución financiera ofrece funciones de seguridad mejoradas, tales como autenticación incremental o credencial de software, no dude en aceptarlas.

Actualice la información sobre su domicilio y teléfono celular para cada una de sus tarjetas, de modo que puedan comunicarse con usted cuando surja una situación urgente que requiera su atención inmediata.

Pregunte al emisor de su tarjeta si ofrece tecnología de notificación de cuentas que envíe mensajes de texto SMS o correos electrónicos cuando haya sospecha de actividad fraudulenta en su tarjeta.

Solicite al emisor de su tarjeta un nuevo número de tarjeta si teme que su tarjeta está comprometida. Es importante cambiar tanto el número de tarjeta como el NIP cuando sospeche el posible robo de su información personal.

Cuídese de la ingeniería social

Si recibe una llamada de una persona que dice ser de su banco pero desconfía de ella, cuelgue y llame directamente a su banco. Recuerde que el banco jamás le pedirá su contraseña. Los delincuentes saben que la gente se preocupa más por posibles casos de fraude en la temporada de fiestas y pueden aprovecharse para pedirle que proporcione su información.

La delincuencia está utilizando pagos directos y el servicio de Faster Payments, al hacerse pasar por los prestadores de servicios contratados por usted, y si realiza el pago, puede exponerse al fraude.

No sea intermediario de dinero

Si alguien ofrece pagarle por utilizar su cuenta bancaria para transferir dinero, no acepte. Es posible que se trate de lavado de dinero y es una forma de utilizarlo. Participar en el lavado de dinero puede tener consecuencias graves y podría impedirle abrir cuentas bancarias, recibir préstamos u obtener un crédito hipotecario en el futuro.

“FICO está haciendo todo lo posible por ayudar a los bancos, los emisores de tarjetas, las Fintech, comercios a proteger a sus clientes contra el fraude y el delito financiero. Nuestras últimas innovaciones en inteligencia artificial y aprendizaje automático están disponibles en FICO y Falcon Platform, que protege más de 2,600 millones de cuentas alrededor del mundo”, comentó Alexandre Graff, vicepresidente y Gerente General de FICO en Latinoamérica.