Edge Computing y la competitividad empresarial

En Ciron están seguros que el Edge Computing experimentará un crecimiento significativo en los próximos años y así deben de estar preparados en TI

Por Tatiana Fonseca, Vicepresidente de Operaciones de Cirion

Con la expansión del uso de la inteligencia artificial y demás tecnologías que demandan un elevado volumen de procesamiento de datos, solo una arquitectura de Edge Computing es capaz de mejorar el tiempo de respuesta y ahorrar ancho de banda.

Esto es así porque las aplicaciones de última generación requieren de velocidad, baja latencia y seguridad. Todos estos pormenores representan un gran desafío para los equipos de TI en todo el mundo. Al final, estos atributos impactan directamente en la gestión, en la experiencia del usuario y en los costos.

De nada sirve tener el equipo más preparado, dinero para invertir, clientes, etc., si la estructura no brinda el soporte necesario para desbloquear y aprovechar todo el potencial de crecimiento. La barrera que se impone es que las arquitecturas tradicionales presentan problemas de latencia, cobertura y costo. Y quienes dicen eso son más de mil 700 tomadores de decisiones de TI y ejecutivos de nivel C de todo el mundo, en el Informe de tendencias: Lo indispensable en la computación de borde, elaborado en abril de 2021.

Para el 83% de los entrevistados, la latencia de la red es el mayor determinante del desempeño de las aplicaciones. Por otro lado, la mayoría está preocupada por el hecho de que la alta latencia esté afectando la calidad de dichas aplicaciones. Otro dato importante revelado por la investigación es que 86% de los tomadores de decisiones de TI coinciden en que las aplicaciones de baja latencia ayudan a diferenciar a sus organizaciones de la competencia.

Una percepción global apunta a obtener beneficios de estos recursos, por lo que el gasto mundial en computación de borde o Edge Computing alcanzará una cifra de 176,000 mdd en 2022, lo que supone un aumento del 14.8% respecto a 2021, según indican las previsiones recientemente publicadas por la consultora IDC. El análisis indica que el gasto de las empresas y los proveedores de servicios en hardware, software y servicios para el Edge van a mantener este ritmo de crecimiento hasta 2025, cuando el gasto alcanzará casi 274,000 mdd.

Los grandes beneficios de Edge Computing

La llegada del 5G debe potenciar la transformación digital de los negocios, exigiendo cada vez más poder de computación y velocidad. La propuesta de la computación Edge evita que los datos recorran grandes distancias para ser procesados y regresen al lugar donde son necesarios. Esto minimiza la latencia de la infraestructura; y reducir la diferencia de 10 milisegundos a 5 milisegundos hace una gran diferencia, aunque a simple vista no lo parezca.

Y para tener una idea de la diferencia que esto genera en términos de negocios, un gigante del e-commerce mundial advirtió que un atraso de 100 milisegundos bastaba para reducir sus ventas en un 1%.

Esta solución también parece ser la preferida de los ejecutivos que respondieron a la encuesta. Tres de cada cuatro esperan que la computación de borde pueda tener un impacto positivo en la expansión del acceso a la tecnología y en el estímulo a la innovación. La mayoría cree que permitirá la creación de empleo y estimulará el espíritu emprendedor; o sea, existe un alto potencial para causar impactos positivos en los negocios y en la sociedad.

La computación de borde genera más seguridad

Además de la latencia, el desempeño y la confiabilidad de los servicios de red representan las grandes preocupaciones que los administradores de TI enfrentan diariamente. Sin embargo, la seguridad de los datos es el factor que requiere de más trabajo y cuidado.

Después de todo, además de las pérdidas financieras, una filtración puede generar una crisis en la confianza del cliente, como sucedió hace casi diez años con una empresa de software de gráficos, cuando los hackers tuvieron acceso a 153 millones de registros de usuarios.

Como hemos visto en los crecientes casos de ataques cibernéticos en todo el mundo, los abordajes tradicionales de seguridad basados en el perímetro ya no son suficientes para proteger a las empresas, colaboradores y clientes.

Y es ahí donde Edge Computing entra en juego nuevamente. Es capaz de proveer seguridad, velocidad y capacidad, elementos fundamentales para brindar más privacidad y protección de datos.

Para proveer experiencias increíbles y diferenciadas para su empresa y sus clientes, las aplicaciones de próxima generación necesitan computación perimetral distribuida y segura que opere muy cerca de donde están las cosas y del lugar donde las personas producen y consumen información.

La arquitectura Edge ganará cada vez más espacio

Lo que me impulsó a querer hablar más sobre las características de Edge Computing es que, para mucha gente, se trata de un término que aún no está del todo claro. Y esto lo percibo gracias a mis contactos diarios con clientes y clientes potenciales. Por lo tanto, todavía hay mucho espacio para construir juntos y comprender todos los valores y potencialidades que esta arquitectura tiene para ofrecer.

Por último, pero no por ello menos importante, los administradores de TI ya constataron que las soluciones de Edge brindan el mejor equilibrio entre costo y desempeño, tanto en soluciones locales como en las nubes públicas principales. Es por ello que en nuestra empresa creemos que Edge Computing experimentará un crecimiento significativo en los próximos años