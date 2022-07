ASUS y ROG presentan la 12ª Generación Intel Core en México

ASUS, Republic of Gamers e Intel llevan el gaming a un siguiente nivel, con mayor potencia e innovación, para cumplir la exigencia de los usuarios.

ASUS y ROG (Republic of Gamers) siguen sorprendiendo la industria gamer, y en esta ocasión mostraron un nuevo lado de las laptops para jugadores con la increíble potencia de los nuevos procesadores Intel Core de 12ª Generación de Intel.

Después de gran expectativa para tener la llegada a México del nuevo lineal de la marca gamer taiwanesa, ASUS, ROG e Intel presentaron las nuevas laptops gamer con un evento de alto calibre, en la Ex Fábrica de Harina, ubicada en el norte de la ciudad de México.

Acompañados por un DJ en el centro del lugar, embajadores e influencers gamer de ROG e Intel, como Patty Meza, Ryuget, Schedel, Xavy y NiñaRata777, autos potentes, láser y un apantallante showroom con el arsenal de las laptops gamer, el evento privado dejó entrever la poderosa personalidad de la marca, que se manifiesta en los variados detalles del evento inspirado en un mundo de supervivencia, muy al estilo Mad Max, en un entorno cyberpunk.

Cabe remarcar que la presentación de la 12a Generación de procesadores Intel® Core™, en laptops ASUS y ROG, en México, no solo muestra la expansión del mercado gaming dentro de la industria de laptops, sino la adaptación de la compañía de tecnología a las nuevas peticiones de los usuarios, quienes han mostrado una inclinación a la creación de todo tipo de contenidos y al juego como un estilo de vida.

“La industria del gaming tiene cada vez más relevancia en el mercado. Hoy en día no se trata sólo de los juegos, sino de la conexión que mantenemos marcas líderes como somos ASUS, Republic of Gamers e Intel con nuestra gente; y de ayudarlos a crecer, desde ser jugadores amateurs hasta llegar a profesionales, o para conectar con el mundo a través de su contenido. En ASUS y Republic of Gamers, estamos comprometidos con cumplir las exigencias que tienen nuestros consumidores, como lo hemos hecho con el poderoso armamento con ASUS TUF Gaming, ROG Flow Z13, la primera tablet gamer del mundo, y ROG Strix Scar 17, diseñada para sobresalir en los e-sports”, mencionó Aline Pasquer, directora de Marketing de ASUS México.

“Estamos muy orgullosos de acompañar a Asus en el lanzamiento de estos grandes equipos, impulsados con procesadores Intel Core de 12ª Generación. En Intel nos preocupamos por brindar tecnología que ofrezca el mejor rendimiento para que los jugadores puedan preocuparse por solo una cosa: el juego. Por esta razón los procesadores de 12ª Generación de Intel ofrecen una arquitectura híbrida, con una combinación única de núcleos de desempeño y de eficiencia, para que el usuario pueda jugar y realizar sus actividades sin complicaciones”, agregó Héctor Barillas, director de Retail para Intel México.

Por su parte, las nuevas laptops presentadas, que involucran la primer tablet gamer del mundo, ROG Flow Z13, la superpotente laptop con Intel® Core™ i9 diseñada para Esports, ROG Strix Scar 17, la nueva y potenciada TUF Dash F15, y la clásica TUF Gaming F15, ambas con un diseño renovado, se pueden encontrar ya en distribuidores autorizados, incluyendo Liverpool y Palacio de Hierro.