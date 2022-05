Avaya ENGAGE Latam 2022 evoluciona para una mejor experiencia

Avaya reveló detalles de la 17ª edición de su magno evento Avaya ENGAGE Latam 2022 y será en formato virtual y presencial.

Atendiendo las tendencias aceleradas de esquemas de trabajo y productividad híbridos en Latinoamérica, Avaya México dio a conocer detalles de lo que será su 17ª edición de Avaya ENGAGE Latinoamérica 2022, un evento que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de junio de 2022 en dónde se estima la participación de más de 3,000 personas entre clientes, socios y tomadores de decisión de todas las industrias.

Este año, el evento se realiza en un formato híbrido. La edición virtual estará disponible para toda la región el 1 de junio, en donde los directivos de Avaya compartirán las tendencias del mercado, la estrategia y tendencias que impulsarán los negocios y la transformación digital de los clientes.

Galib Karim, VP de Avaya para Latinoamérica, señaló que este evento es el escaparate para revelar cómo la compañía continúa su transformación hacia esquemas de negocio basados en la nube, los avances de la región en los últimos años y, sobre todo reforzar el relacionamiento con el ecosistema de socios y conocer más sobre sus necesidades.

Por otro lado, Fernando Ruiz-Galindo, Director General de Avaya México, subrayó que la temática del Avaya ENGAGE Latinoamérica 2022 abordará las nuevas necesidades de trabajo desde cualquier lugar, una tendencia que tiene que ver con la actual etapa postpandemia enmarcada por trabajos, oficinas, empresas y negocios híbridos, retos que generan desafíos en materia de seguridad, conectividad, ancho de banda que antes no se demandaban y soluciones que soporten la colaboración.

“Nosotros tenemos la tecnología y las herramientas que han evolucionado del lado empresarial para abordar las necesidades de las organizaciones para trabajar en cualquier esquema para que sea más dinámica la productividad”, aseguró Ruiz-Galindo.

Nuevo esquema de Avaya ENGAGE Latam 2022

Maggie Bautista Fabila, Directora de Marketing de Avaya México, explicó que el día 1 de junio el evento será virtual y disponible para toda América Latina en donde las personas conectadas podrán disfrutar de demostraciones visuales, testimoniales y soluciones innovadoras de los clientes que ya utilizan las soluciones de Avaya.

Destacó la participación de Vivian Lan, Embajadora en México de Singularity University, con la conferencia masgristal “The new rules of the game”, además de Nolan Bushnell, Fundador de Atari y Chun E. Cheese Pizza Time Theater, quien ofrecerá la conferencia “The future of thechnology & Innovation”.

“En el Avaya ENGAGE 2022 de la Ciudad de México el 2 de junio, tendrá conferencias de los directivos de la región, 4 historias de éxito a través de un panel de CIOs y no estarán participando las 40 marcas que tradicionalmente estaban presentes en el evento. Serán más cerrado, verticalizado y mejor perfilado con la interacción de 15 aliados de negocio con experiencias distintas”, subrayó Maggie Bautista.

Durante los 3 días de Avaya ENGAGE Latam 2022, serán más de 40 patrocinadores que están apoyando el evento, donde también se realizará la Premiación Experiencia Clientes Avaya, destacando las historias y el compromiso de las empresas con las innovaciones que Avaya ofrece para construir el “viaje del cliente”.

Además, siguiendo con la misión de Avaya de contribuir con el trabajo humanitario, en esta ocasión aportará a cinco organizaciones benéficas locales a través de una especial iniciativa, en el caso de México se apoyará al Sistema DIF.