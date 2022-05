Cycsas y Stellar Cyber democratizan ciberseguridad con Open XDR

A través de la plataforma Open XDR las empresas pueden correlacionar sus estratégicas de ciberseguridad para obtener una visión de seguridad integral.

La empresa Consultoría y Capacitación Especializada en Soluciones Avanzadas de Seguridad Informática (CYCSAS) en conjunto con Stellar Cyber, experto en gestión de ciberseguridad integral, anunciaron su oferta de soluciones especializadas para detección oportuna de ataques y administración inteligente de plataformas de seguridad para empresas en México.

Se trata de una plataforma Open XDR que democratiza el acceso a soluciones innovadoras de ciberseguridad, ante a la necesidad actual de muchas empresas para la protección de sus datos a través de soluciones EDR, NTA, SIEM, UEBA, AD Security, Cloud Security, TI Interworking, entre otras, en sectores como banca, retail, carriers, industria, manufactura y servicios entre otras.

A través de un comunicado, Rogelio Franco, Gerente de Cuenta en CYCSAS, señaló la importancia de estar al día en cuanto a las soluciones especializadas de ciberseguridad a sus clientes para los múltiples riesgos actuales que ocurren a través de múltiples vectores, por lo que usar una sola herramienta de ciberseguridad para detectar redes, actividades de usuarios o terminales dificulta la visibilidad de estos ataques.

“Nos da mucha satisfacción poder ofrecer a nuestros clientes plataformas como Open XDR, que permiten a las organizaciones en todo el mundo analizar y correlacionar automáticamente los datos de herramientas dispares de ciberseguridad para ofrecer respuestas automáticas y más rápidas a las intrusiones digitales de cualquier tipo. Al mismo tiempo que les permite generar ahorros significativos al tener la capacidad de simplificar las operaciones con una administración unificada e intuitiva”, dijo el directivo.

La plataforma de ciberseguridad de Stellar Cyber hace que las capacidades de herramientas líderes en la industria sean accesibles para las pequeñas y medianas empresas que muchas veces pueden no tener una gran cantidad de analistas de seguridad o una gran colección de herramientas de seguridad a la mano.

“Conocemos el riesgo latente al que se enfrenta un gran número de empresas en México en donde muchas veces hay servidores y endpoints que no están protegidos, o tienen diversos servicios de EDR (Endpoint Detection and Response) que a pesar de que este tipo de tecnología les exigen múltiples inicios de sesión aun en momentos cruciales, no siempre están dispuestos a cambiarlos sin darse cuenta del riesgo que esto representa”, indicó durante su conferencia Daniel González, Country Manager para Stellar Cyber México.

González recalcó la importancia de implementar soluciones de alta fidelidad unificada que además de dar a las empresas la tranquilidad de estar totalmente protegidas, simplifiquen la tarea de administrar múltiples herramientas que en muchos casos generan falsas alertas dispersas.