Diversidad e inclusión: una conversación que debe permanecer sobre la mesa

Sandra Hinestroza, Managing Director de HP Inc. Colombia, subraya que la diversidad e inclusión deben ocupar la agenda diaria de todas las organizaciones.

La pandemia ha cambiado la forma en que vivimos y trabajamos, y nosotras las mujeres, en particular, nos hemos visto desproporcionalmente afectadas por este cambio global en diversidad e inclusión, donde millones de madres con hijos en edad escolar perdieron su trabajo y muy pocas han vuelto a la fuerza laboral. De acuerdo con la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia (DANE), solo en 2020, las mujeres perdieron 1.4 millones de trabajos, y la tasa de desempleo se situó en 20.4%, mientras que la de los hombres fue de 12.7%.

A pesar de esto, seguimos trabajando por avanzar y crecer profesionalmente. De acuerdo con el más reciente estudio de HP Inc.: HP Global Survey on Workplace Trends & Gender Equity, una de cada tres mujeres solicitó ascensos laborales el año pasado. Entre las compañías encuestadas, la principal razón por la que se ha hecho esta petición es aumentar los ingresos (60%) y disposición para adquirir más responsabilidades (37%). Lo más relevante, y a la vez preocupante según el estudio, es que el 42% de las mujeres dice estar buscando una promoción laboral porque ya están realizando tareas de mayor nivel que no corresponden a su puesto, frente al 31% de hombres que afirman lo mismo.

Estas cifras nos permiten ver que somos cada vez más conscientes de nuestra importancia en el ámbito laboral y buscamos posicionarnos como grandes referentes empresariales. Como mujer fue muy importante para mí tener ejemplos de mujeres poderosas, ambiciosas y muy capaces que han sido parte de HP Inc., y que me ayudaron a entender que no hay barreras para el crecimiento y desarrollo.

Al mismo tiempo, trabajar de la mano de mujeres líderes en el sector de la tecnología me ha permitido ver cómo las relaciones interpersonales entre equipos mejoran y los objetivos se cumplen con mayor facilidad. Por eso, también es muy relevante que esta no solo sea una tarea de nosotras. Según estudios efectuados en países de la OCDE, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo produce un crecimiento económico más rápido.

¿De qué forma podemos ayudar y fomentar la igualdad de género en la fuerza laboral? En el estudio de HP Inc., casi la mitad de las mujeres encuestadas (46 %) cree que los esquemas híbridos son los más favorecedores en comparación con el trabajo en la oficina. Así que incentivar esta modalidad es clave, ya que gracias a la flexibilidad que brinda, les permite a las empresas mantener la fuerza laboral de mujeres y minorías, y a nosotras nos da la oportunidad de distribuir nuestro tiempo entre otros asuntos de nuestra cotidianidad.

La diversidad e inclusión son temas que deben ocupar la agenda diaria de todas las organizaciones. Por esa razón, y conscientes de que esto no es una meta, sino un camino, en HP Inc. queremos que el talento femenino resalte y que sean más mujeres quienes lideren la compañía, apoyándolas en su crecimiento profesional, por medio de programas e iniciativas de inclusión, como el programa de HP que impulsa la diversidad en América Latina: HP Elevate Women, que transforma la manera en que tradicionalmente se relacionan las mujeres y la tecnología, atrayendo y motivando a candidatas a desarrollar carreras exitosas y de largo plazo en el área comercial de HP Inc. en América Latina. Retener el talento es otro objetivo: como compañía nos comprometimos a alcanzar una proporción de género 50/50 en puestos de liderazgo para el 2030, haciéndonos la primera compañía tecnológica Fortune 100 en hacer esta promesa.

Nuestra invitación, desde HP Inc., es que más compañías se unan a este propósito. A pesar de las dificultades actuales, queremos seguir avanzando en el entorno laboral y las organizaciones deben comprometerse a acompañar a la próxima generación de mujeres líderes. Desde HP Inc., soñamos con una comunidad laboral que nos empodere tanto dentro como fuera de las oficinas.

Estamos en deuda con un género que históricamente ha luchado en contra de la corriente. Somos fieles creyentes de que una fuerza laboral igualitaria es posible. Los grandes líderes de las organizaciones deben seguir poniendo sobre la mesa la conversación: una a veces incómoda, que no a todos les agrada, pero que es necesaria para facilitarnos un camino que ya debería ser sencillo, como es el del acceso igualitario a la fuerza laboral. Por mi lado, me llevo una responsabilidad muy grande y es, como la primera mujer Managing Director de HP Inc. Colombia, jugar un rol importante para que más mujeres se sientan inspiradas a trabajar en tecnología. A que, como yo, sientan que las barreras y los limites no existen cuando se trata de alcanzar nuestras metas y sueños.