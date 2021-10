ECS confirma su participación Expo Seguridad México 2021

El fabricante ECS presentará su nueva línea de mini PC LIVA que se ajustan a múltiples verticales, aplicaciones de productividad y movilidad.

El fabricante global Elitegroup Computer Systems (ECS), proveedor líder de tarjetas madre, mini PCs, portátiles, dispositivos móviles y soluciones inteligentes, anunció su participación en la feria tecnológica Expo Seguridad Mexico2021 que se llevará a cabo del 02 al 04 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, ECS adelantó que presentará la nueva serie de mini PCs LIVA versátil para varios mercados verticales, así como para aplicaciones comerciales. Estos equipos proporcionan varias categorías de productos con funciones flexibles para cumplir con diversas soluciones inteligentes.

La familia Mini PC, que incluye la serie Q de bolsillo, la serie Z multifuncional, la serie M de grado industrial y la serie One ultra-potente, es ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Estas aplicaciones incluyen venta minorista inteligente, transporte, señalización digital para hoteles y hospitales, conferencias inteligentes para empresas, edge computing para soluciones de inteligencia artificial y computación en el hogar para trabajos a larga distancia y para la educación.

El modelo LIVA Q3 Plus, la más pequeña del mundo, cuenta con un APU AMD Ryzen de 15W con CPU V1605B y R1505G integrado, equipada con un ventilador de enfriamiento para mantener su sistema fresco y confiable. El GPU interno brinda atractivos gráficos 4K que admiten pantalla dual a través de su HDMI / mini-DisplayPort para expandir el espacio de trabajo de escritorio, brindándole la flexibilidad y la multitarea en dos monitores sin limitaciones. Es ideal para la señalización digital ya que admite aplicaciones de terminales o clientes ligeros para casos de uso versátiles, incluidas pantallas interiores y exteriores para instalaciones públicas como escuelas o bibliotecas, atención médica, hotelería, negocios y minoristas.

Por otro lado, las LIVA Z3 y Z3E se enfrían pasivamente sin ventiladores y consumiendo solo un TDP máximo de 6 W de potencia de CPU. Esta mini PC ultra eficiente cuenta con procesadores Intel Jasper Lake Pentium Silver N6000 y Celeron N5100 / N4500 con gráficos Intel y aceleración de medios integrados. Un diseño silencioso sin ventilador significa que incluso en un entorno polvoriento, la serie LIVA Z3 es más confiable y requiere menos mantenimiento en comparación con otros diseños. Proporciona una solución rentable y de bajo mantenimiento con fácil implementación para la señalización digital en mercados como máquinas expendedoras inteligentes, pantallas digitales, menús digitales, quioscos, sistemas de visualización de información y más.

Asimismo, la LIVA One A300 posee un diseño pequeño con procesadores AMD Ryzen 3/5/7 y Athlon con gráficos Radeon RX. Este modelo se ofrece como barebones o como un sistema completo con o sin SO preinstalado para una amplia gama de aplicaciones potenciales. Los usuarios pueden equipar el LIVA One A300 con cualquier cosa, desde APU ultra eficientes de clase Athlon de doble núcleo hasta poderosos APU de 8 núcleos con gráficos avanzados Radeon RX que ofrecen un gran rendimiento para trabajar o jugar.