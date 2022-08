Empresas se apoyan en Zebra para mejorar sus flujos de trabajo.

Zebra lleva 50 años en el mercado marcando una solidez y crecimiento, más de diez mil partners en más de 100 países los respaldan.

Comenzamos a regresar a la normalidad y las entrevistas persona a persona comienzan. Ahora Zebra nos abrió las puertas de su corporativo en la CDMX, dónde David M. Añón, Sr. Director of Marketing – LATAM, nos recibió con un gran apretón de manos.

Recordemos que Zebra lleva más 50 años en el mercado marcando una solidez y crecimiento día a día, más de diez mil partners en más de 100 países lo respaldan y su amplio portafolio principal se compone de:

Impresoras

Cómputo móvil

Lectores de códigos de barras

Radiofrecuencia

Robótica

Software y

Soluciones para front line workers y Knowledge workers.

Y eso no es todo. En el 2014 Zebra adquirió Motorola Solutions integrando un catálogo muy variado de hadware muy poderoso, esta fusión fue para dar una solución completa en Zebra , ya no hablamos del equipo si no más allá. Ahora Zebra le está dando “una vida digital a los productos” esto gracias a los escáneres, hosts de punto de venta conectados a tabletas y aplicaciones, esto con el fin de validar la información de forma correcta evitando el error humano y mejorando los procesos.

Pero ¿y qué pasa con los equipos con sistema operativo obsoleto?

El área de sistemas de Zebra se encargará de homologarlo al nuevo sistema operativo para que sea una solución valiosa para la empresa que lo tenga.

“La fusión con Motorola Solutions fue muy interesante ya que se integró un catálogo muy robusto de Hardware, de ahí llegaron muchas adquisiciones, nos actualizamos con más software como es Reflexis, el cual nos llevó a manejar otra área de negocios, la de Recursos Humanos” comentó David Añón.

Partners, la fuerza de Zebra.

David Añón sabe la responsabilidad que tiene ante todos los partners que se han unido a Zebra, ya que el 80% de los ingresos a nivel global de la compañía vienen de ellos, y eso les ayuda a llegar directo al cliente, acompañarlo y escucharlo muy bien en las necesitades que tiene como empresa para dar la mejor solución.

“Cada día uno quiere entender cuáles son los desafíos en una empresa, sus procesos y soluciones y nuestra meta es ver cómo podemos mejorar esos flujos de trabajo dentro de la cadena de suministro. Todo eso es posible con la ayuda de Partners, esa transformación fue muy difícil y la tecnología nos impulsó”

“Lo que buscamos es tener el canal más eficiente y el más preciso. Más allá del Retail, debemos de tener diferentes verticales, especializaciones para las diferentes industrias y hay que trabajar en esos canales mostrando las prioridades y ver cómo podemos estar presentes en esa la industria.” Señaló el directivo.

Pandemia y el Retail.

En el 2020, la pandemia evolucionó la industria del Retail, todo lo pedíamos en línea, no salíamos, sólo esperábamos nuestro producto en casa y así, tanto los monstruos del retail, como las pequeñas empresas que comenzaban a repuntar en ese año entendieron algo “el cliente quiere su producto al momento”, y ahí es donde entra la ayuda de Zebra.

“¿Cómo los ayudamos? Brindándoles más visibilidad al área de operaciones, analizamos sus centros de distribución, el inventario y realizamos sencillas preguntas, no sólo es el contacto humano, es todo el hardware y software que te está dando la inteligencia que te ayudará a tomar las mejores decisiones para que tengas más precisión en tus inventarios.”

“México es uno de los mercados más maduros en Latinoamérica y para el sector de manufactura contamos con importantes adquisiciones en controles de calidad y exportación.” afirmó David Añón.

Y en agradecimiento con sus partners, Zebra cuenta con los siguientes programas de lealtad para ellos:

Partner Conect: El programa más importante, ya que aquí se capacita e incentiva, la razón, son multimarca, así que ellos nos ayudan a ponerlos al día con la competencia y lo mejor es que nos dan retroalimentación para ver en qué mejorarnos.

Código Zebra: Se les informa a las verticales de productos, tendencia y lo más importante de la capacitación.

Sell & Win: En este programa se les incentiva a las empresas que compran nuestra tecnología y a los vendedores, ya que ellos son los que entienden al cliente y le van a dar la solución que necesitan.

“Zebra es reconocida como una empresa que evoluciona y es empática, trabajamos muy de la mano con los canales para especializarnos, innovar y ser los mejores”. David M. Añón.