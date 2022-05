Grupo CVA agrega a su oferta la innovación de Ivanti

Grupo CVA fortalece su portafolio de ciberseguridad y gestión de TI con la innovación y tecnología de Ivanti

Grupo CVA anunció la incorporación de Ivanti a su catálogo de marcas con soluciones de ciberseguridad y gestión de TI, un movimiento que refrenda el compromiso del mayorista por la por preferencia y confianza sus distribuidores para acceder a negocios cada vez más rentables en el mercado de tecnología.

Ivanti es una marca con presencia global en temas relacionados con Seguridad TI y Software de Gestión de Sistemas. Cuenta con más de 8 mil partners, incluidos Grupo CVA, y que ofrece productos y soluciones en áreas de Administración, Seguridad y Servicio para empresas de todos los sectores e industrias.

Entre las soluciones que Ivanti ofrece para el área de administración destacan: Unified Endpoint Manager (UEM), Unified Workspace Manager (UWM), UEM para Móvil, Zero Sign On, Threat Defense (MTD), además entre una robusta de seguridad con Security Controls Patch for Endpoint Manager, Endpoint Security for Endpoint Manager, Patch for MEM, Connect Secure (VPN), Policy Secure (NAC), Virtual Application Delivery Controller (vADC), Zero Trust Access (ZTA) y sin dejar de lado las soluciones para Servicios como Service Manager, Asset Manager Neurons for Spend Intelligence.

A través de un comunicado, Grupo CVA detalló que el canal puede encontrar los productos de Ivanti directamente en el Portal ME.

Contacto

Para conocer más detalles de la oferta o alguna información específica el canal puede contactarse con el Product Manager de Ivanti en CVA.

Jorge Antonio Anaya Ledesma

janaya@grupocva.com