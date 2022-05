HP Pavilion Plus 14 in, un equipo que agiliza la productividad

HP presentó la nueva HP Pavilion Plus 14 in diseñado para acelerar la productividad de las nuevas generaciones en cualquier lugar.

Hoy en día, 52% de los consumidores compran computadoras que les ayuden a tener éxito en la escuela o el trabajo, pero más del 30% también las buscan por entretenimiento. Al mismo tiempo, muchos afirman que su PC no puede mantenerse al día con su uso. Es por esto que, HP ha creado la laptop HP Pavilion Plus 14 in, un equipo está enfocado en la generación Z y los millennials que buscan un computador que les permita trabajar y jugar desde su oficina en casa hasta su patio o su lugar favorito para vacacionar con sólo 16.5 mm de espesor de su chasis totalmente metálico.

Sus características incluyen:

Procesadores Intel Core serie H de hasta 12ª generación , y gráficos discretos NVIDIA GeForce RTX 2050 4G para trabajar y jugar intensamente con OMEN Gaming Hub . Mantiene el dispositivo fresco con sus dos ventiladores y dos tubos de calor para mejorar drásticamente el flujo de aire cuando juegas, creas, transmites o realizas múltiples tareas.

Excelentes experiencias de visualización desde la navegación web hasta la transmisión con la pantalla OLED opcional, una novedad para las PC Pavilion, además de una resolución de hasta 2.8K y una relación de aspecto de 16:10.

Una variedad de opciones de color para adaptarse a su estilo: azul espacial, oro cálido, plata mineral, rosa tranquilo y plata natural.

Control de rendimiento de cada dispositivo con HP Command Center, con modo de rendimiento, modo equilibrado y modo de ahorro de energía.

Una gran experiencia de videollamada con una cámara de 5 MP con tecnología HP Presence, incluida la eliminación de ruido AI.

La confianza de que está comprando una PC de una empresa que se preocupa por el medio ambiente tanto como usted y que ofrece la cartera de computadoras más sostenible del mundo. Este equipo está hecho de metal reciclado y plásticos provenientes del océano y cuenta con la certificación EPEAT Gold y la clasificación ENERGY STAR.

El fabricante estima que HP Pavilion Plus 14 in esté disponible en los próximos meses en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. El equipo estará disponible en hp.com y con distribuidores autorizados.