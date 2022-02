IBM y SAP agilizarán la migración a la nube de los clientes

IBM y SAP buscarán trasladar cargas de trabajo de misión crítica desde soluciones SAP a la nube para industrias reguladas y no reguladas.

IBM y SAP dieron a conocer una alianza para ofrecer tecnología y experiencia en consultoría para que sea más fácil para los clientes su migración a la nube y adoptar un enfoque de nube híbrida y trasladar cargas de trabajo de misión crítica desde soluciones SAP a la nube para industrias reguladas y no reguladas.

Lo anterior lo llevarán a cabo a través de la plataforma premium supplier option with IBM for RISE with SAP, en la que los clientes obtendrán las herramientas para acelerar la migración de sus cargas de trabajo de software SAP local a IBM Cloud, respaldadas por capacidades de seguridad líderes en la industria.

Junto con este lanzamiento, IBM también presentó BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, un portafolio de soluciones y servicios de consultoría que ayudan a acelerar y amplificar el camino hacia SAP S/4HANA Cloud.

Este movimiento estratégico posiciona a IBM como el primer proveedor de nube en ofrecer infraestructura, transformación empresarial y servicios de gestión de aplicaciones como parte de RISE with SAP para agilizar la migración a la nube.

La migración a SAP S/4HANA en IBM Cloud desde los centros de datos locales podría ofrecer los siguientes beneficios, de acuerdo con un estudio de IDC, patrocinado por IBM:

Retorno de la inversión: la migración a SAP S/4HANA en IBM Cloud generó un aumento de ingresos de hasta el 90% en empresas que realizaron la transición, de acuerdo con los usuarios encuestados.

la migración a SAP S/4HANA en IBM Cloud generó un aumento de ingresos de hasta el 90% en empresas que realizaron la transición, de acuerdo con los usuarios encuestados. Costos reducidos: más del 80% de las empresas en el estudio indicó que experimentaron una reducción de los costos operativos.

más del 80% de las empresas en el estudio indicó que experimentaron una reducción de los costos operativos. Mayor productividad: 9 de 10 empresas encuestadas afirmaron que su productividad mejoró luego de migrar a SAP S/4HANA en IBM Cloud.

A través de un comunicado, John Granger, Senior Vice President, IBM Consulting, comentó que es un avance en la histórica asociación mediante RISE with SAP con la que buscan ayudar los clientes, especialmente aquellos en industrias altamente reguladas y que se encuentren en su viaje digital con un enfoque de nube híbrida.

Es importante resaltar que IBM realizó una inversión significativa en RISE with SAP para ayudar a transformar su propia infraestructura. IBM es un nuevo proveedor premium para RISE with SAP y está utilizando IBM Hybrid Cloud, incluida la Infraestructura como Servicio habilitada por IBM Power, para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de las implementaciones de ediciones privadas de SAP S/4HANA Cloud.