Ingram Micro revela inversiones estrategias para ayudar a los canales

En el marco de ONE Experience 2021, Ingram Micro reveló a sus canales la fortaleza de sus servicios y herramientas para negocios más rentables.

Con un fuerte enfoque en nuevas ofertas y estrategias de financiamiento para los canales, Ingram Micro arrancó la segunda edición del su magno evento ONE Experience 2021, un espacio virtual en donde los canales conocerán tendencias sobre las nuevas formas de agregar o extender sus actuales ofertas tecnológicas con soluciones y asociaciones estratégicas.

En la conferencia inaugural, Paul Bay, VP Ejecutivo y Presidente Global de Soluciones Tecnológicas de Ingram Micro, explicó que en los últimos 18 meses ha estado en contacto con los socios de negocio y canales para conocer sus necesidades, destacando como principal la modernización de los sistemas y procesos de los negocios.

“La preocupación es que son demasiado manuales y anticuados, son procesos empresariales heredados y complican la agilidad que hoy requieren los negocios. Además, de acuerdo con la consultora Forrester, la automatización es la categoría tecnológica que más inversión ha revelado en los últimos años y muestra un crecimiento del 89%”, subrayó el directivo.

Reveló que la compañía ha realizado inversiones estratégicas para ofrecerle más y mejores maneras de gestionar los negocios del canal y con ello lograr mejores resultados para los clientes finales.

“Estamos atacando estos problemas de complejidad tecnológica de raíz. Hemos invirtiendo en formas para que todos los canales puedan gestionar y operar mejor su negocio, con herramientas digitales, expertos y experiencia del mercado para habilitar un crecimiento más rápido de los canales”, indicó.

Financiamiento personalizado

Comentó que una pieza fundamental del negocio de los canales está en el flujo de efectivo, es un proceso que hace posible las inversiones estratégicas hacia las tendencias de esquemas de negocio As a service.

“Hemos creado Ingram Micro Financial Solutions para operará globalmente para asegurar que todos los canales tengan diferentes opciones de fortalecer su flujo de efectivo, tanto para sus procesos de negocio como para atender las necesidades de sus clientes finales”, dijo Paul Bay.

Al respecto, Mike Zilis, Director Financiero en Ingram Micro, dijo que la compañía ha invertido fuertemente desde hace varios años en esta área para apoyar al canal de TI con el lema “As a service, at your service” (Como servicio a tu servicio).

“Todos sabemos que los modelos de financiación están evolucionando al mismo ritmo en que los usuarios finales atienden sus necesidades tecnológicas a través de un modelo As a service. Y, el panorama actual de retos desafiantes en entornos económicos y sociopolíticos, esto se convierte en un reto aún mayor para el canal de TI”, comentó Mike Zilis.

Explicó que las soluciones de financiación creativas de Ingram Micro permiten a los socios preservar mejor el efectivo, reducir el riesgo financiero y centrar sus esfuerzos en conseguir más negocio con mayores márgenes brutos.

“La tecnología As a service y las soluciones de financiamiento del canal son desarrolladas por Ingram Micro para ofrecer una amplia gama de soluciones de pago personalizadas y flexibles”, subrayó el Director Financiero en Ingram Micro.

También en Latinoamérica

Daniela Rosa, VP & CCE Latam Export And Advanced Solutions para Latinoamérica, comentó que en la región también estarán ejecutando acciones con soluciones financieras hacia las empresas pequeñas y medianas (PyMEs) que necesitan capital para acelerar sus ventas.

“En segundo lugar, y por el compromiso que tenemos en ayudarlos en su rentabilidad, creemos que debemos apoyarlos e impulsarlos a expandirse a una oferta de servicios de valor agregado. Revender productos ayuda a escalar su negocio, pero si se busca incrementar sus márgenes de ingresos operativos el camino más significativo es el de desarrollar una práctica de servicios”, señaló Daniela Rosa.

Indicó que trabajarán muy de cerca con los canales para aprovechar las tendencias aceleradas de inversión tecnológica en las categorías de Automatización, Ciberseguridad e Infraestructura TI para que los socios alcancen una mayor rentabilidad de sus negocios.