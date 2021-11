IT Solutions Day 2021 comparte tendencias y oportunidades de ciberseguridad

MAPS Disruptivo arrancó su magno evento IT Solutions Day 2021 enmarcado por conferencias de valor para el ecosistema de canales.

El mayorista especializado MAPS Disruptivo arrancó su magno evento IT Solutions Day 2021, un espacio 100% virtual en el que las marcas líderes comparten el estado del arte de la Industria de Ciberseguridad y cómo el canal puede complementar su portafolio para ayudar a las empresas a proteger su infraestructura de los ataques y amenazas cibernéticas.

Martín Mexia, CEO de MAPS Disruptivo, arrancó el ciclo de conferencias con la bienvenida de todos los asistentes conectados y explicó que durante los días 17 y 18 estarán participando 19 marcas especializadas en seguridad en 26 conferencias estratégicas para el ecosistema de canales.

Explicó que IT Solutions Day 2021 abordará los temas:

que enfrentan las empresas y el personal responsable de la ciberseguridad, así como la evolución de las técnicas y tácticas de intrusión. Ahora que las personas son parte del perímetro de las redes empresariales por la tendencia del trabajo remoto, especialistas compartirán los desafíos de la productividad distribuida y cómo estar preparados para para proteger los datos, uno de los activos más valiosos para las empresas.

“También tendremos datos duros sobre la evolución de los ataques y amenazas de ciberseguridad, con especial foco en el ransomware que cada día se posiciona como la estrategia número uno de los delincuentes informáticos y qué opciones tienen las organizaciones y expertos para proteger su infraestructura tecnológica”, detalló el directivo.

Es importante señalar que MAPS Disruptivo está cumpliendo 22 años en el mercado mexicano de representar a las marcas líderes en ciberseguridad, centros de datos y soluciones de Inteligencia Artificial.

Agregó que los visitantes conectados conocerán de primera mano cómo la Inteligencia Artificial hablita nuevas herramientas de seguridad y protección para responder de manera eficiente y ágil a los ataques, rompiendo los paradigmas de la ciberseguridad.

Primera sesión

En esta primera sesión del día 17 de noviembre participaron: Kelly Ahuja, CEO de Cersa Networks; Dmitriy Ayrapetov, VP Platform Architecture de SonicWall; Roy Zisapel, CEO de Radware; Eduardo Zamora, Director General de Fortinet México; Geoff Fancher, Head of Worldwide Distribution de NVIDIA; Eugene Kaspersky, CEO de Kaspersky & Dimitry Bestuzhev, Head Global Research and Analysis de Kaspersky LATAM; Jim Fulton, Sr Director of Product Marketing de Forcepoint; Cindi Carter, Field CISO de Check Point; Brian Reed, Cibersecurity Strategy Director de Proofpoint; Krupa Sirvastan, Product Marketing Director de Infoblox; Marlon Palma, Regional Sales Director LATAM and Caribbean de SentinelOne; Andrew Hollister, VP LogRhthm LABS de LogRhythm; y Jose Ramirez, Sales Director LATAM de Stellar Cyber.

Los expertos abordaron la situación del mercado de ciberseguridad y la importancia de la especialización del ecosistema de canales para ayudar a los usuarios finales a fortalecer sus estrategias de ciberseguridad.

Segunda Sesión

Las conferencias de valor continuarán mañana 18 de noviembre con Appgate, Malwarebytes, Picus, Check Point, Stellar Cyber, Thycotic, Nutanix, Fortinet, Acronis, Infoblox, Forcepoint Radware y Versa Networks.