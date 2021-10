Kingston recibe la validación de Intel para su tecnología DDR5

Los UDIMM de 16GB y 32GB DDR5 de Kingston son compatibles con las plataformas Intel y serán lanzados a principios de 2022.

Kingston Technology dio a conocer que sus memorias UDIMMS DDR5, próximas a lanzarse, han recibido la Validación de plataforma Intel, un logro importante para la compatibilidad entre las soluciones de memoria del fabricante y las plataformas de Intel.

La línea de memorias DDR5 de Kingston será la primera de una serie de soluciones de alto rendimiento, de baja a alta capacidad y de múltiples factores de forma que soportarán plataformas basadas en DDR5 y que se presentarán en 2022.

Después de desarrollar la siguiente generación de memoria DDR, Kingston ha enviado cerca de 10,000 unidades de DDR5 UDIMM a los principales fabricantes de motherboards y socios tecnológicos para apoyar el lanzamiento de la plataforma.

Con el lanzamiento de esta nueva plataforma, Kingston se prepara para llevar al mercado una gama de módulos de memoria DDR5 con mejoras en rendimiento, en la integridad de los datos, en densidad y en la escalabilidad para los próximos años. Este respaldo, a tan temprana etapa del lanzamiento, demuestra el compromiso y liderazgo de Kingston al sentar las bases para un lanzamiento exitoso del producto.

A través de un comunicado, Yo Chen, Vicepresidente de la Unidad de Negocios DRAM de Kingston, reveló que la compañía está emocionada por presentar su nuevo portafolio, “hemos realizado importantes inversiones para estar listos. Fuimos cautelosos al abastecernos de componentes durante la reciente escasez global de chips para mejorar nuestra infraestructura de producción con las últimas plataformas DDR5, esto nos permitirá soportar una demanda de alto volumen”.

Agregó que la iniciativa Kingston Is With You fortalece el liderazgo del fabricante para ofrecer esta nueva plataforma, desde los socios y hasta el usuario final. La memoria Kingston está respaldada por una garantía limitada de por vida, soporte técnico gratuito y la legendaria confiabilidad que respalda la marca Kingston.