Los mitos del eCommerce para PyMEs

Adoptar los canales de venta en línea ha permitido el crecimiento de las PyMes pues 7 de cada 10 pequeñas y medianas empresas han visto un incremento.

La adopción del comercio electrónico por parte de los consumidores mexicanos ha avanzado cada vez más, esto es gracias a dos factores muy importantes el incremento en la penetración de internet y dispositivos móviles, además de que cada vez más empresas han puesto al alcance de sus clientes sus productos y servicios a través de los canales de venta digital.

Aún quedan muchos mitos que frenan el crecimiento de la industria en México, así Farid de la Peña, quien es Vicepresidente Adjunto de Mercadotecnia Digital en AT&T México desmiente las frases más comunes que tienen las PyMEs en con el mercado electrónico.

El comercio electrónico es solamente para las grandes empresas y mi negocio no se verá beneficiado

Falso. La pandemia impulsó el uso de la tecnología para transformar la forma de llegar a los clientes y operar un negocio de una forma completamente diferente, hoy cerca del 59% de la población mundial es usuario activo de internet, lo que se traduce en un crecimiento de las ventas minoristas globales de eCommerce de cerca del 50% en menos de 4 años, las cuales alcanzarán más de seis miles de millones de dólares para 2024.

Para las PYMES, el eCommerce incrementa el potencial de beneficios económicos, así como la expansión, productividad e innovación.

Necesito ser un experto para poder adaptar mi negocio al eCommerce

Falso. Si bien es necesario adquirir conocimientos sobre cómo funcionan los canales electrónicos antes de que tu empresa, sin importar su tamaño, pueda dar el siguiente paso, la forma de implementarlos dependerá de las necesidades que tus clientes.

Las PyMes deberán permanecer centradas en el cliente y dirigir su atención a experiencias diferenciadas. Los consumidores esperan tener productos y servicios que se ajusten a sus necesidades e incluso, que las empresas les brinden experiencias personalizadas.

El comercio electrónico debilitará mi tienda física

Falso. Es importante recordar que el objetivo del eCommerce es poner al cliente al centro de la conversación. Se trata de que puedan acceder a tus productos de una forma más sencilla, por lo que mapear y entender la experiencia del cliente dentro del canal de venta digital es un punto crítico en los esfuerzos de cualquier empresa.

En México, adoptar los canales de venta en línea ha permitido el crecimiento de las PyMes pues 7 de cada 10 pequeñas y medianas empresas han visto un incremento de su competitividad y ha permito dar pasos acelerados para obtener una mayor y mejor transformación digital.

Dado que el cliente está al centro, es importante recordar que para la transformación digital de las empresas, los estrategas necesitan definir qué significa para ellos, por qué es importante y qué necesitan hacer para implementar una estrategia que habilite negocios más humanos.

La transformación digital dentro del eCommerce se trata solo de tecnología

Falso. La transformación digital es uno de los desafíos más importantes que las empresas enfrentan hoy en día. Está forzando a los negocios a ampliar sus horizontes, observar cómo están cambiando las cosas en el exterior y transformar filosofías, modelos y sistemas internamente.

«Como lo he venido comentando, el eCommerce implica abrir las puertas a nuevos clientes, incluso los que no crees que pueden llegar, y para esto no se trata solo de colocar un canal de venta en una página de internet: es implementar cambios internos, aceptar los errores, pero más importante, es ofrecer experiencias de compra que hagan a los clientes olvidar que están comprando en línea» Farid de la Peña.