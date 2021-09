Microsoft Surface renueva línea de dispositivos móviles

Conoce los dispositivos y los accesorios para PC que llegan al mercado para diversificar el portafolio de la familia Microsoft Surface.

De cara al lanzamiento oficial del sistema operativo Windows 11, la compañía anunció la mayor actualización de la cartera de soluciones Microsoft Surface. La familia incorpora pantallas PixelSense, una nueva tecnología de lápiz, micrófonos y cámaras premium, factores de forma versátiles

Actualización de equipos Microsoft Surface

Surface Laptop Studio: trae consigo la evolución de la Surface Book, un dispositivo con tres posturas diferentes. Al pasar fácilmente del modo de Estación de Trabajo, al modo Escenario y al modo Estudio, la Surface Laptop Studio reinventa la versatilidad y te permite trabajar de la manera que lo desees.

Surface Pro 8: llega con un rediseño Pro, completamente modernizado y más poderoso. Cuenta con una pantalla más grande, de alta resolución, de 13 pulgadas y una curvatura que brinda un perfil más refinado y ultra portátil.

Surface Go 3: el dispositivo con la pantalla táctil 2 en 1 de Surface más portátil, con el mismo diseño que la Surface Go 2 pero con aún más potencia. Esta próxima evolución en la línea de productos Surface Go vienen con procesadores Intel Core más rápidos, duración de la batería para todo el día y seguridad integrada de Microsoft. Optimizado para lápiz digital y táctil, la versatilidad de tableta a computadora portátil hace que este dispositivo sea ideal para utilizar en el día a día, hacer tareas y jugar.

Surface Pro X: ya disponible en el mercado empresarial, ahora se extiende a audiencia de consumo con una opción solo de WiFi a un súper precio. Al ser la Surface Pro un dispositivo más delgado y ultra móvil, es ideal para quienes buscan flexibilidad y movilidad en un dispositivo. También tiene mayor soporte de aplicaciones nativas y emulación X64, que da vida al ecosistema de Windows.

Surface Duo 2: llega a la línea de Surface Duo con un diseño nuevo y mejorado. El dispositivo mantiene su capacidad de realizar múltiples tareas y presenta pantallas más grandes, mayor durabilidad, una cámara dinámica de triple lente, 5G ultrarrápido y una columna que muestra notificaciones cuando el dispositivo está cerrado.

Nuevos accesorios

Surface Slim Pen2: con mejoras en la respuesta del tacto y la interacción, lo que brinda la sensación de estar escribiendo con un lápiz sobre papel. La Slim Pen2 se puede almacenar y cargar en dispositivos Surface compatibles, lo que facilita la escritura en cualquier lugar.

Surface Adaptive Kit: que ayuda a los usuarios con baja visión, ceguera y/o fuerza limitada, a adaptar su Surface. Cabe destacar que esta herramienta también puede ser utilizada por cualquiera que busque adaptar su Surface.

Ocean Plastic Mouse: 20% de material reciclado y cuenta con un plástico diseñado por Microsoft, procedente de océanos y playas. Este accesorio viene con un empaque completamente reciclable y no utiliza plásticos nuevos, ya que está creado por material reciclado.

Microsoft Modern USB-C: estos auriculares con audio y voz de alta calidad, están certificados para Microsoft Teams. Su diseño liviano, controles de reuniones y fácil configuración, ayuda a los usuarios a mantenerse conectados y concentrados durante todo el día.