NVIDIA te ayuda a transformar tu casa en un gaming center

El distanciamiento social fue aprovechado para alcanzar mayor comodidad en los hogares y con ello impulsar la industria gaming.

Aunque muchos jugadores de PC creen que solo existe la posibilidad de jugar sentados en una silla de escritorio, seguramente sueñan con disfrutar de sus partidas en la comodidad de la sala. Con la potencia de una laptop con tarjeta gráfica GeForce RTX conectada a la TV y la posibilidad de optimizar la experiencia de juego para este escenario con un solo clic, los gamers pueden disfrutar de sus juegos favoritos sin sacrificar el confort y contar con un Gaming Center.

¿Qué debemos tomar en cuenta para convertir nuestra sala en un gaming center? Los expertos de NVIDIA señalan que el primer paso es contar con una laptop gamer y que te permita jugar títulos de una biblioteca de juegos en línea como Steam. Como en toda edificación, los cimientos son lo más importante y la base en la “construcción” del Gaming Center es la tarjeta gráfica que posea nuestra laptop gamer. Además de su alto rendimiento, las GeForce RTX Serie 30 también traen soporte a HDMI 2.1, así podrás disfrutar al máximo de tu TV, incluso las más recientes, con pantalla 4K 120Hz o 8K.

Además de recursos avanzados como VRR (Variable Refresh Rate, o Tasa de Refresco Variable) bajo la tecnología NVIDIA G-SYNC, que sincroniza la tasa de refresco de la pantalla a la tasa de cuadros que corre el juego, eliminando artefactos no deseados como cortes en la imagen (conocidos como Tearing) o pausas (Stutter) para una experiencia de juego más nítida y fluida. Y disfruta de la más baja latencia con la tecnología NVIDIA Reflex, ya disponible en juegos competitivos más jugados, como Fortnite, Valorant, Call of Duty Warzone, Rainbow Six Siege, entre otros.

Cabe mencionar que parte de lo que hace popular a una consola es la posibilidad de insertar un juego y que éste simplemente funcione al pulsar el botón de encendido. En un computador, en contraste, solemos ajustar la configuración. Por suerte, si estás en Windows, GeForce Experience cuenta con funciones de optimización automática del juego basadas en las especificaciones de tu sistema. Además, si cuentas con una laptop gamer con RTX, podrás tener una experiencia más inmersiva, al poder jugar con las funciones de Ray Tracing y DLSS activadas.

Otro elemento a tener en cuenta para la reconversión de tu sala de estar es tener un buen control o mando para jugar a tus videojuegos. En este punto no hay reglas, lo único cierto es que el mejor control es aquel que se adapte más a tus necesidades. Con la tecnología Bluetooth podrás vincular estos controladores fácilmente a tu laptop sin necesidad de utilizar un teclado y mouse.

Por último, todo Gaming Center debe contar con personalidad. Ambienta tu espacio con todo lo que consideres adecuado, luces, sillón con respaldo y apoyabrazos, y no olvides tus snacks preferidos para divertirte lo más que puedas mientras juegas.