Phillips amplia su distribución a través de Coppel

Coppel ya comercializa 27 soluciones del portafolio de Phillips y se estima que alcancen hasta 40 productos en los próximos meses.

Con el crecimiento del comercio electrónico, algunas compañías han implementado estrategias para habilitar más canales para sus clientes. Una de ellas es PHILLIPS, la empresa mexicana líder en productos de cerrajería, seguridad y soluciones de apertura, quien informó que Coppel se integra como distribuidor autorizado de la marca, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a todas las familias mexicanas.

Dentro de las soluciones de PHILLIPS que se podrán adquirir en Coppel, se encuentra una gran variedad de productos para potenciar la seguridad en el hogar con más de 27 soluciones.

Uno de los objetivos es llegar a ofrecer hasta 40 productos en los próximos meses. “Nuestra meta es tener un catálogo acotado de los high runners de nuestro portafolio PHILLIPS. Una mezcla de perillas, manijas, herrajes y cerraduras de sobreponer que completen la línea para atacar el mercado DIY (Do It Yourself). A partir de septiembre, los productos de PHILLIPS podrán ser adquiridos a través de las tiendas físicas y online de Coppel. Además, ofreceremos facilidades de pago, ya sea a través de tarjetas, promociones y diversas condiciones, sumado a eficientes tiempos de entrega de nuestros productos, gracias al alcance de las tiendas y el CEDIS que tiene la cadena departamental, y a su logística con cobertura nacional”, comentó al respecto Ricardo Rojas, Gerente de Marketing de ASSA ABLOY México.

“En ASSA ABLOY México estamos muy contentos de poder colaborar con Coppel y crear esta alianza, con la que estamos seguros que PHILLIPS tomará mayor fuerza, al expandir su propuesta con sus clientes, incorporando una nueva bahía de ferretería. Esta colaboración nos ayudará a complementar la oferta de calidad que brindamos a nuestros consumidores, y sin duda, será todo un éxito, ya que Coppel cuenta con el músculo y la capacidad a nivel nacional, como una de las principales tiendas departamentales del país y a eso le sumamos el expertisse de la principal marca del Canal Ferretero”, comentó Leonardo Zúñiga, Director Comercial de ASSA ABLOY México.

Esta alianza permitirá que los productos de PHILLIPS lleguen a todo el país, gracias a la estrategia omnicanal de Coppel, que busca facilitar la vida de sus clientes integrando los canales físicos y digitales para ofrecer una experiencia de compra memorable, personalizada y amigable, con compras a meses sin intereses, descuentos, así como las ventajas que su plataforma digital ofrece como envíos gratuitos y compra protegida durante todo el proceso.

“Sabemos que uno de los mayores retos en el comercio electrónico es reducir cada vez más los tiempos de entrega, por lo que, con esta alianza, construiremos una mejor experiencia de compra para todos nuestros clientes y podremos satisfacer sus necesidades de manera más inmediata.”, comentó Juan Carlos Pelayo, Gerente de Ventas Canal Moderno de ASSA ABLOY México.

En la actualidad Coppel se coloca como la cadena de tiendas físicas con mayor presencia de ventas en línea y como referente en aceleración digital. Durante la pandemia, sus más de 1,500 sucursales se mantuvieron abiertas, debido al servicio bancario de BanCoppel con lo que consiguieron mantener sus ventas, pero, sobre todo, su la tienda digital, fue la que tuvo mayor impulso al crecer 7 veces.