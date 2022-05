Tecnología de NVIDIA habilita innovación en los negocios

La innovación de NVIDIA no se detiene y se expande para transformar la operación de las organizaciones y los negocios con ayuda del canal.

El acelerado comportamiento digital de las personas y las organizaciones motiva a las empresas a crear soluciones tecnológicas que agilicen esquemas de productividad en cualquier lugar con la misma experiencia que en el lugar de trabajo o incluso mejor, y la innovación de NVIDIA es clave para las tendencias como esquemas de trabajo híbrido, analítica de datos e Inteligencia Artificial.

De acuerdo con Marcio Aguiar, Director de Enterprise NVIDIA para Latinoamérica, la innovación de la compañía se transforma constantemente, como si cada año fuera una empresa diferente, pero con el objetivo de entregar lo más avanzado en procesamiento, con sistemas y arquitecturas que optimizan el comportamiento y experiencias en soluciones como videoconferencias, colaboración, ciberseguridad, comunicación, educación, videojuegos, manufactura, entre otras industrias.

“Hemos tenido una trayectoria increíble con las GPU que son empleadas para múltiples propósitos y aplicaciones, objetivos que son señalados por los mismo clientes desde la academia, industria, investigación, creatividad o entretenimiento que requieren gran poder de cómputo”, señaló Marcio Aguiar.

Pero no solo se trata de hardware, NVIDIA cuenta con una plataforma de software para que los desarrolladores y creadores lleven al máximo las capacidades de las GPU para marcar tendencias en Ciudades Inteligentes, Industria Conectada, Automatización, Robótica, Vehículos Autónomos, e incluso en la creación de plataformas de Metaverso.

“NVIDIA se enfoca en ofrecer la mejor experiencia en cómputo gráfico y de alto rendimiento para habilitar soluciones basadas en IA, Machine Learning, Deep Learning, procesamiento de imágenes y computación gráfica, fortalezas que hoy son muy valoradas para el desarrollo de robótica aplicada en todas las industrias”, subrayó el experto.

Oportunidades de negocio

A través de la división Enterprise, NVIDIA trabaja junto con el ecosistema de canales para atender las necesidades tecnológicas de Salud, Vehículos Autónomos, Manufactura, Telcos y Retail.

“Son sectores que demandan grandes capacidades de infraestructura y cómputo de alto rendimiento para nuevas experiencias y negocios como telemedicina o smart retail que recientemente ha transformado la experiencia de los consumidores con omnicanalidad, almacenes inteligentes, optimización de logística, entre otras soluciones”, detalló Marcio Aguiar.

Agregó que NVIDIA acompaña a los canales en todos sus proyectos, sin importar el tamaño de los clientes, la innovación empieza en pequeño y la oferta de la compañía no es sólo para grandes empresas.

“Los clientes pueden comenzar desde una GPU GeForce para desarrollar técnicas de IA con ayuda de las plataformas de software y luego escalar a soluciones más robustas. Nosotros los acompañamos y orientamos de acuerdo a sus necesidades específicas”, aseguró Marcio.

Desarrollo de partners

A través de la plataforma NVIDIA Partner Network, los canales pueden desarrollar sus capacidades comerciales y técnicas de las soluciones de NVIDIA y atender las necesidades de sus clientes en cómputo de alto rendimiento

“Los canales pueden acercarse a NVIDIA y nosotros los formamos. Sabemos que son socios que saben vender equipos, pero no están especializados en la venta de soluciones y los ayudamos. Es importante resaltar que diseñamos soluciones y no nos enfocamos en vender nada que no sea lo que necesite el cliente”, indicó Marcio Aguiar.

NVIDIA tiene el soporte de más de 4 millones de desarrolladores a nivel global que ya utilizan las plataformas de software de la compañía y más de 10 mil startups que ya trabajan con IA. Se trata de partners de todo el ecosistema de tecnología que no son exclusivos de NVIDIA.