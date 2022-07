Xerox comparte 4 estrategias para un impresor más flexible

Xerox revela 4 estrategias para un impresor más flexible y una operación de impresión preparada para el futuro.

Si bien la industria de la impresión enfrenta una de las mayores transformaciones de su historia, también ha creado nuevas oportunidades. La necesidad de las personas y de los impresores está cambiando, así como la entrada de nuevas tecnologías amplía el abanico de posibilidades creativas. Para Xerox, líder en impresión y soluciones tecnológicas, el camino está claro: trabajos más cortos que requieren de múltiples tecnologías de impresión y acabados, junto con equipos de última generación que permitan automatizar procesos y aumentar la creatividad de los trabajadores.

Esta es una oportunidad para la inyección de tinta que la industria de impresión aún no aprovecha. De acuerdo con la consultora de impresión norteamericana IT Strategies, 80% de los proveedores de servicios de impresión no cuenta con equipos inyección de tinta. No obstante, 26% de ese 80% dice que planea invertir en inyección de tinta según Keypoint Intelligence en 2021.

Resolver el rompecabezas de la impresión

“Seguir siendo rentable en la impresión requiere resolver uno de los rompecabezas más difíciles: servir más a los mercados tradicionales de manera eficiente mientras se adquieren nuevos productos que impulsan capacidades que puedan gestionar la avalancha de trabajos más pequeños y rápidos”, explica Ezequiel Bardas, Vicepresidente y Gerente General en Xerox Latinoamérica.

De acuerdo con esto, hay cada vez más opciones tecnológicas disponibles, como la inyección de tinta. Combinar las piezas correctas puede ser algo parecido a armar un rompecabezas, pues se deben tener en cuenta las tecnologías de impresión complementarias como el tóner, offset, color y monocromo. Además, es posible optimizar la preparación, el rendimiento y el acabado de archivos con la automatización del flujo de trabajo.

Una transformación para una empresa a prueba de futuro

“En Xerox lo llamamos ‘4 estrategias para un impresor más flexible y una operación de impresión preparada para el futuro’. Un enfoque que reconoce la amplia variabilidad dentro de la industria de la impresión y responde con una amplia cartera de tecnologías digitales modulares y escalables que se pueden combinar,” recalca Ezequiel Bardas de Xerox.

Las estrategias de acuerdo con Xerox son:

Optimizar costos: Potenciar la economía a través de análisis del panorama para mejorar la rentabilidad.

Ejemplo: Al calcular costos de tóner/tinta por página puedes decidir cuál es el equipo indicado para ese proyecto. Seleccionar el equipo correcto: Incorporar flexibilidad en los equipos de impresión, de acuerdo con las necesidades de cada cliente y trabajo.

Ejemplo: Decidir dónde y cuándo incluir inkjet en la ecuación, utilizar offset o monocromático. Expandir capacidades: Hacer crecer el negocio al ofrecer nuevo valor y aceptar los proyectos tal como los necesita el cliente.

Ejemplo: Entrar al mundo de los efectos especiales con colores fluorescentes, plateados y dorados. Automatizar: Impulsar la productividad al eliminar tareas repetitivas y que requieran mucho tiempo.

Ejemplo: Simplificar el trabajo con software de automatización como Free Flow Core de Xerox que permite agregar adornos especiales, imágenes, texto, marcas de agua en un PDF sin necesidad de volver a la fuente.

Cuando se combinan las partes correctas es posible crear una base sólida para ser flexible, potencializar el crecimiento y la proteger la inversión.