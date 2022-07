Dell Technologies México listo para el Regreso a Clases 2022

Dell Technologies México reveló su line up de computadoras portátiles, All in One, equipos Gamer, periféricos y accesorios para el Regreso a Clases 2022.

Dell Technologies Mexico presentó el nuevo portafolio de productos para la temporada comercial de Regreso a clases 2022. Se trata de equipos más potentes y versátiles, ideales para los estudiantes y profesores de la nueva era de estudios híbrida que buscan la mejor experiencia de usuario en el aprendizaje.

Marcos Ibáñez, Director de Regional de Ventas Distribución de Dell Technologies México, explicó que esta nueva temporada comercial es muy esperada por los canales, y ante una cadena de suministros recuperada casi al 100%, exceptuando líneas de negocio como servidores y estaciones de trabajo que se mantienen en tiempos extendidos, las oportunidades de negocio en este Regreso a Clases 2022 son muchas.

“Durante los meses más críticos de la pandemia, los clientes adoptaron equipos para mantenerse productivos en materia laboral, educación y entretenimiento, pero ante las necesidades de estar conectados a plataformas digitales se dieron cuenta de que requieren de un equipo de gama media hacia arriba. Entonces la actualización y modernización de sus computadoras son una gran oportunidad de negocio para el ecosistema de canales”, aseguró el directivo.

Agregó que indudablemente el segmento gaming es una división de negocios que continúa en gran crecimiento y Dell Technologies tiene una oferta definida en la Serie G y Alienware.

“Para este regreso a clases es más que recomendable la Serie G. Se trata de equipos que te permiten la experiencia de educación y estudio, además de un ecosistema preparado para los videojuegos”, aseguró Marcos Ibáñez.

Agregó que otra oportunidad para los canales está en las estrategias de escritorio extendido con los monitores y accesorios de Dell Technologies, tomando en cuenta que al tener dos pantallas los usuarios incrementan su productividad hasta en un 35% ya que ofrece flexibilidad y agilidad para estar atento a diversas actividades como revisar correo, redes sociales, estar en videoconferencia, entre otras tareas.

Line up de Dell Technologies para Regreso a Clases

La nueva familia Inspiron, que incluye los equipos Inspiron 3511, 3515, 5320, 5620 y la All In One AIO 5410/5415, cuentan con innovaciones tecnológicas como Dell SupportAssist que controla proactivamente el estado del hardware y software del sistema junto con Dell Power Manager que maximiza la duración de la batería para llevar a cabo cualquier tarea en cualquier momento y lugar. Sus tres bordes finos maximizan el área visual de la pantalla para un mejor control sobre la edición de cualquier tipo de documento.

En conjunto con la familia Inspiron, Dell Technologies presentó los nuevos modelos Premium de la familia Dell XPS que incluye a la XPS 13 Plus 9320 y la XPS 13 9315. Equipadas con Windows 11, el sistema operativo más estable y seguro del mercado, estas portátiles de gama alta incorporan la capacidad gráfica líder en la industria, un sistema de audio increíble, carga rápida de batería y pantallas FD o UHD que proporcionan una experiencia de estudio y entretenimiento superior.

“En Dell Technologies estamos conscientes de que el gaming no solo es un medio de entretenimiento, sino también contribuye al desarrollo de habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, razonamiento lógico y toma de decisiones, agudeza visual y coordinación de movimientos”, señaló Yuzel Ahumada, gerente Regional de Línea de Producto para Dell Technologies Latinoamérica. “Este año Dell Technologies innovó en sus equipos para que los jóvenes puedan adquirir destreza a través de los deportes electrónicos” concluyó.

Tener un equipo de gaming con accesorios de alto desempeño representa una ventaja táctica. En ese sentido, Dell cuenta con equipos G series y Alienware, los cuales se distinguen por su diseño y su alta productividad de desempeño.

La Dell G Series G15 5520 incluye mejoras en el sistema térmico basados en la tecnología de las Alienware, además de amplios disipadores de cobre los cuales permiten disipar el calor y el flujo de aire se distribuye mediante ventilaciones inferiores y superiores al teclado.

“Toda la industria tecnológica estamos esperando este Regreso a Clases 2022 ante un regreso casi a la normalidad, pero que se mantiene en un esquema híbrido. Además, con las preguntas básicas: ¿para que necesitas el equipo?; ¿cuál es el presupuesto?; y ¿cómo maximizar la experiencia del estudiante o profesor?; y acompañando a los canales vamos a tener un Back to Schoo espectacular”, aseguró Marcos Ibáñez.

En el evento de lanzamiento estuvo también presente Héctor Barillas, Director de Retail para Intel México, y explicó que el fabricante tiene el propósito de brindar siempre la mejor plataforma tecnológica a los estudiantes.

“Hoy los clientes requieren equipos versátiles y de alto rendimiento para la multitarea. Los procesadores de la 12ª Generación de Intel Core, en conjunto con la plataforma Intel Evo, son la mejor opción que existe hoy para atender las necesidades del usuario más exigente, ya que están diseñadas para tener una mejor conectividad, eliminar demoras, distracciones y dependencia de cargadores de baterías. Toda esta innovación de Intel está en los nuevos equipos de Dell Technologies”, subrayó Héctor Barillas.

Por otro lado, Carlos Pérez Valdes, Director de Ventas para partners OEM LatAm en Microsoft detalló que para un exitoso regreso a clases no debe faltar el sistema operativo más avanzado, seguro y estable del mercado.

“Con Windows 11 los usuarios podrán llevar su día de manera más fácil, a ser más productivos en todas las facetas de esta nueva vida híbrida: estudio y trabajo, entretenimiento y tareas diarias. A los estudiantes más avanzados y a los que van empezando les recomendamos una computadora con Windows 11, que pueden encontrar en formatos ultradelgados, 2 en 1, All in One”, dijo.