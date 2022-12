HP y AMD: Todos podemos ser gamers con Victus y Omen

HP y AMD nos mostraron el poder de sus equipos gamer Victus y Omen, ideales para los nuevos gamer, creadores de contenido y los expertos

HP ha visto como el mercado gamer sin duda se ha abierto camino con el paso de los años, este comenzó como una subcultura en los años setenta y ahora es una cultura, la cual ha ido escalando y el usuario gamer ha cambiado en sus juegos y en las exigencias del equipo.

#UnDato El mercado Gamer en términos monetarios ya superó la industria de la música y del cine en conjunto.

Gustavo Ramírez, líder de ventas de AMD para HP nos comenta como en la pandemia los usuarios que no son gamers voltearon a ver esto equipos ¿la razón? La potencia ya que son ideales para realizar multitareas sin que el equipo se trabe, cumpliendo con las necesidades que los usuarios en la nueva normalidad piden.



Pero también están esos gamers que juegan en una computadora que no es gaming, “el 87% de la generación Z juega videojuegos y dentro de ese grupo 1.2 billones juegan en equipos de cómputo, lo interesante es que el 90% no cuentan con un equipo gamer, y es el nicho que estamos buscando” afirmó Gustavo Ramírez





Oferta que tiene HP con AMD:

Victus: Creada con materiales reciclados, este equipo es ideal para los nuevos gamers y creadores de contenido, contarás con un procesador AMD Ryzen 5 que servirá para edición de video, fotografías, 15.6” en pantalla Full HD, tarjeta gráfica GTX 1650, unidad de estado sólido así como una poderosa batería de 14 horas.

Omen: Equipo Ideal para los que quieren ir más allá en sus juegos ya que con el procesador ADMRyzen 9 más la pantalla de 16” full HD disfrutarás de los mejores gráficos, unidad de estado sólido y tecnología OMEN Tempest Cooling para tener tu equipo en la temperatura adecuada y que no afecte tus partidas.

«Los usuarios necesitan más poder de cómputo, ya no es el mismo uso que le dábamos hace cinco años, hoy queremos alta fidelidad en las videollamadas, crear y editar contenido y la nueva ola de jugadores en PC están en auge» afirmó Rafael Olvera, gerente de Cómputo Comercial y de Consumo en HP México. «Together we advance es nuestro slogan, en AMD, estamos innovando en servidores, pcs, consolas de videojuegos innovando en infraestructura que necesita la humanidad para enfrentar los retos del mañana y eso no lo podemos hacer realidad sin nuestros socios como HP para hacer llegar nuestra tecnología con Victus y Omen», cierra Gerardo García director general de AMD en México, Centroamérica y Caribe.

AMD junto con las marcas más importantes están configurando plataformas como Victus “ el baby gaming” dando la mejor experiencia en el procesamiento serial, el cual te da gráficos y videos de alta calidad, los nuevos usuarios que quieren adoptar el modelo que te brindan una computadora gaming al mejor costo.