ROGefest 2019, el evento gamer más exitoso de México

Más de 7,500 personas participaron en la cuarta edición del ROGefest, la cual albergó las finales de los torneos organizados por la LMV.

El pasado 20 y 21 de diciembre se llevó a cabo la cuarta edición en México de ROG efest 2019, evento organizado por ASUS Republic of Gamers en colaboración con Esports Latam.

Los fanáticos del gaming tuvieron la oportunidad de conocer las últimas tecnologías de PC Gaming, de convivir con el talento invitado y de participar en los diferentes torneos de Fortnite, Super Smash Bros Ultimate, League of Legends, Free Fire, y más.

El evento contó con más de 7,500 asistentes, 700 participantes y diversos Cosplayers, lo que lo convirtió en el festival de esports más importante de México, donde además durante la transmisión on-line del evento, se registró uno de los mayores alcances registrados en el país, superando los 30 mil viewers únicos.

Los asistentes fueron testigos de las finales de Fortnite, Rainbow Six y Free Fire; organizadas por la Liga Mexicana de Videojuegos (LMV) en las que resultaron campeones: Rose Danger Ganador Liga Colombia de Videojuegos en Fortnite, TalenT E-sports equipo ganador de Rainbow Six Siege; Knd Número 1 Ganador de Free Fire y Goblin Slayer Ganador de concurso Cosplay.

“En ASUS estamos comprometidos con el crecimiento de los esports en México y el mundo, para ello tenemos desarrolladas diferentes estrategias, como lo es el ROGefest, durante esta cuarta edición nos llena de felicidad ver como el número de asistentes se ha incrementado gracias a las diferentes experiencias que preparamos en esta edición” comento Francisco Miranda, Director de Marketing para ASUS México.

La sede de la colonia Tabacalera fue dividida en una zona de torneos, experiencias ASUS ROG, y un escenario principal donde no sólo se llevaron a cabo las finales organizadas por la LMV, sino también conferencias y retos en los que se pudieron enfrentar a MK Leo y Dr Goku.

Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de convivir y platicar con las #ROGirls (Cherrigan, EritraJinx, HappyMusaraña y Litzia), Tai Tai Cosplay, AG Bean3r, Pelón vs Javo, Spartan Geek y Yanpol, por mencionar algunos, así como disfrutar de los Torneos presenciales de Fortnite 1 vs 1, Clash Royale, Super Smash Bros Ultimate, DragonBall FighterZ, League of Legends, Project Cars y Free Fire.

De igual forma, durante el ROG efest 2019 se tuvieron experiencias para los asistentes como simuladores y juegos VR a cargo de los patrocinadores Trident, Halls y Sopa Lista; también se pudo jugar Mortal Kombat en una enorme pantalla administrada por la marca de bebidas energéticas Monster, y se colocó una barbería en la que cientos de asistentes cambiaron de look.

También se llevaron a cabo talleres a cargo de Droga Digital, Proto Hardware, Spartan Geek, Yanpol y otros realizados por ASUS y AMD; sumando la experiencia de cómo se realizan diferentes streamings en vivo desde la cabina de transmisión de ASUS ROG.

“Ante el éxito del ROGefest 2019, estamos seguros de que durante el 2020 continuaremos con diferentes campañas y eventos que permitan el crecimiento del PC Gaming en el país, existen muchos pasos por dar para avanzar y crecer en la región, y así, seguir posicionándonos como uno de los países más importantes del continente americano y del mundo”, puntualizó Francisco Miranda.

