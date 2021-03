Grupo CVA anuncia nuevos servicios y herramientas para distribuidores

Grupo CVA anuncia la disponibilidad de nuevos servicios y herramientas para apoyar el desarrollo de los negocios del canal de distribución.

Fiel a su filosofía de desarrollar relaciones estrechas, de largo plazo y de lealtad hacia el canal de distribución de tecnología, el mayorista líder en soluciones de tecnología Grupo CVA anunció la oferta de nuevos servicios diseñados para apoyar y respaldar el desarrollo de los negocios del canal.

CVA Servicios Logísticos

La red logística de CVA está a disposición de cualquiera de sus clientes para reducir los costos de su operación. El mayorista cuenta con cobertura nacional con almacenes y personal en cada Estado de la República, con más de 40 mil metros cuadrados de almacenamiento a nivel nacional.

De esta manera, los clientes pueden utilizar las sucursales de CVA como una extensión de su empresa y así, ampliar su red de negocio con sus Servicios Logísticos de hasta 5PL para la gestión absoluta de la cadena de suministro, desde transporte, almacenamiento, administración, transformación e importación de productos, no sólo de tecnología si no de cualquier industria que lo requiera. Un beneficio ofrecido tanto para clientes del mayorista como para sus socios y proveedores.

Market Place

A partir del 17 de marzo del presente año, CVA ofrecerá un Market Place para la administración de licenciamiento de software autoadministrable y de forma automatizada. La herramienta se trabajó en conjunto con la empresa española GNC con presencia en todo el mundo.

Esta plataforma permitirá a los canales de distribución administrar y automatizar la compra de los licenciamientos de software de sus clientes, lo que representa un mejor servicio de venta, post venta y mayor rapidez y atención.

CVA Cloud

Servicios de infraestructura en la nube: correo, oficina, almacenamiento y servidores. Escalando distintos tipos de paquetes que los canales podrán ofrecer a sus usuarios finales.

CVA Servicios financieros

El mayorista cuenta con herramientas de financiamiento propio y con alianzas con entidades financieras a través de su unidad de Servicios Financieros, que permiten materializar los proyectos de sus distribuidores y de los clientes de sus distribuidores. HPE Financial Services, Dell Financial, IMB Financial, Unifin, cadenas productivas de NAFINSA entre otros. Con arrendamiento y financiamiento a usuario final sin riesgos para el canal.

Completa oferta de productos

Adicional a los nuevos servicios, Grupo CVA respalda a sus clientes pues cuenta con un importante portafolio de más de 130 marcas y 8 mil productos de las mejores marcas de tecnología a nivel mundial, que cubren desde necesidades en soluciones robustas, hasta artículos de uso personal.

