IBM actualiza capacidades de su portafolio de infraestructura

La compañía realizó inversiones en la expansión de su oferta de infraestructura para IBM Z, LinuxONE, Power Systems y Storage.

IBM anunció una expansión estratégica de sus capacidades para proporcionar a los clientes la flexibilidad necesaria para elegir dónde implementar cargas de trabajo, desde on premise hasta la nube pública de IBM, e impulsar su viaje a la nube híbrida.

Las soluciones nuevas y mejoradas incluyen software en contenedores en Infraestructura TI de IBM a través de IBM Cloud Paks y avances en el almacenamiento de datos para contenedores.

Tomando en cuenta que las empresas están acelerando su inversión e implementación de operaciones en la nube y que un estudio de Forrester señala que las organizaciones están aumentando la financiación de la infraestructura de TI fuera de la nube pública, lo que sugiere que las organizaciones siguen confiando tanto en la nube local como en la privada como parte de su pila de tecnología.

IBM reveló nuevas y futuras capacidades diseñadas para ayudar a los clientes a implementar la nube híbrida con Infraestructura TI de IBM, que incluye:

Capacidad para infundir IA en todo el negocio y consolidar bases de datos con IBM Cloud Pak for Data, ya disponible en IBM Power Systems, previsto para noviembre en IBM Z.

Acelerar la transformación digital y conectar aplicaciones nativas en la nube a cargas de trabajo existentes con IBM Cloud Pak for Integration en IBM Z.

Desarrollo nativo en la nube más rápido con tiempos de ejecución integrados habilitados por IBM Cloud Pak para aplicaciones para IBM Z y Power Systems.

Mayor visibilidad, automatización y gobernanza en toda la multinube híbrida con IBM Cloud Pak for Multi-Cloud Management para IBM Z y Power Systems.

Almacenamiento y protección de datos en contenedores

IBM Storage también está aportando amplias mejoras nuevas y futuras a su almacenamiento y soluciones modernas de protección de datos. Estos están diseñados principalmente para soportar el contenedor en rápida expansión y el ecosistema de Kubernetes, incluyendo RedHat OpenShift.

IBM Storage Suite for Cloud Paks ahora está ampliando el soporte para el acceso a datos nativos de contenedores en Red Hat OpenShift. Esta suite tiene como objetivo proporcionar la mayor flexibilidad para la integración y la entrega continua a los equipos que a menudo necesitan archivos, objetos y bloques como almacenamiento definido por software. IBM Spectrum Scale también añade un cliente totalmente en contenedores y un operador en tiempo de ejecución para proporcionar acceso a lagos de datos escalables en cualquier clúster de Red Hat OpenShift. IBM Cloud Object Storage añade soporte para el archivo s3fs de código abierto a la interfaz de almacenamiento de objetos incluida con Red Hat OpenShift.

Para hacer frente a estos desafíos, IBM mejorará IBM Spectrum Protect Plus para enriquecer la protección de los contenedores. IBM Spectrum Protect Plus protegerá los entornos de Red Hat OpenShift con una experiencia integrada que comienza con la capacidad de desplegar IBM Spectrum Protect Plus Server como contenedor utilizando un operador Red Hat OpenShift.