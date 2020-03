Conoce los detalles del Bootcamp 2020 de Team

El objetivo del Bootcamp 2020 de Team es premiar a los mejores vendedores y desarrollar las habilidades comerciales en el mercado de servicios.

Con el eslogan “living innovation as one team”, el mayorista de valor Team confirmó la puesta en marcha de su Bootcamp, una iniciativa que no ejecutaba desde hace nueve años y que hace mucho sentido para las nuevas oportunidades de negocio en el área de servicios de TI.

Miguel Ruiz, Director General de Team, reveló que es una excelente oportunidad para desarrollar a los vendedores del canal, tener una interacción más de cerca con ellos y reconocer sus habilidades comerciales.

En el Bootcamp 2020 participarán todas las marcas del portafolio de Team y el canal podrá tomar las certificaciones comerciales y técnicas de Stratosphere, lo que representa para los participantes contar con las habilidades desarrolladas para el mercado As a Service. Vía conexión Team se anunciará el proceso de certificación, ya que en el Bootcamp 2020 los canales solo presentarán el examen.

Patricia Méndez, Gerente de Desarrollo de Canales de Team, detalló que la sede del Bootcamp 2020 será el Hotel Misión ex hacienda de Chautla del 2 al 4 de julio de 2020.

“La mecánica para asistir es con el nivel de compras del canal y las cuotas dependerán de la sucursal con la que trabajan en Team y podrán ser acreedores a dos tipos de categorías Acceso Top y Acceso VIP”, dijo Patricia Méndez.

Acceso Top : Incluye transportación CDMX – Sede del evento – CDMX, hospedaje en habitación doble, alimentos y bebidas, entrada a conferencias y actividades planificadas.

: Incluye transportación CDMX – Sede del evento – CDMX, hospedaje en habitación doble, alimentos y bebidas, entrada a conferencias y actividades planificadas. Acceso VIP: Transportación desde la sede del canal, trato preferencial y todo lo incluido en el Acceso Top.

Es importante recalcar que las compras a partir del 1 de enero y hasta el 19 de junio de 2020 participan en los tipos de acceso al Bootcamp 2020 de Team. Además, aquellos canales que facturen 3 contratos de la oferta As a service del mayorista obtienen su acceso de manera automática.