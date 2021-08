Grupo CVA no deja de invertir y capitaliza sus esfuerzos

Eduardo Coronado, Director de CVA Mayoreo, revela que el crecimiento de la compañía es derivado de acertadas inversiones en el ecosistema de canales.

El mayorista de tecnología Grupo CVA registró el mejor semestre de ventas en lo que lleva de sus 22 años en el mercado mexicano, alcanzando un crecimiento general de 29% con respecto al 2020, pero al ser un año atípico en la industria, en comparación con 2019, el mejor año de la empresa, el crecimiento es de 20%, señal de que las arriesgadas inversiones en los últimos tres años están generando mejores negocios en el ecosistema de canales.

De cuerdo con Eduardo Coronado, Director de la división CVA Mayoreo de Grupo CVA, lo que la empresa está observando es la capitalización de los esfuerzos planeados de los fundadores de CVA, Fernando Miranda (Q.E.P.D) y Adolfo Mexía.

Explicó que los resultados obtenidos por la compañía tienen que ver con el cambio a nuestro nuevo centro de distribución, la consolidación de los servicios integrales de logística, las herramientas digitales y electrónicas que agilizan los negocios del ecosistema de canales, además de los diferentes apoyos de crédito que tenemos a disposición de los socios.

“Los servicios de logística permiten a los distribuidores enfocarse en lo que mejor saben hacer y dejar todo el tema de configuración de soluciones, etiquetado, emplayado y resguardo de mercancía en nuestra experiencia, y no preocuparse de contratar transporte, pólizas de seguro, gasolina, choferes, custodios y todo lo que tiene que ver con la entrega de productos”, detalló Eduardo Coronado.

Agregó que en este año se han hecho lanzamientos importantes de herramientas para que los distribuidores accedan nuevos negocios como: Marketplace para tecnología de Software as a Service (SaaS) y licenciamiento, CVA Cloud para Infraestructura as a Service (IaaS) y Plataforma as a Service (PaaS) en donde los canales llevan a cabo la venta de soluciones de correo electrónico con domino personalizado, virtualización, almacenamiento, servidores.

“La visión de Grupo CVA está en adecuar nuestra oferta a las necesidades de los distribuidores y de los clientes finales. En este sentido, estamos apoyando también en modelos financieros que permitan a los distribuidores acceder a proyectos de negocio más rentables, desde créditos especiales, arrendamiento, sesiones de derecho de cobro, venta conjunto, fideicomisos, cadenas productivas con Nacional Financiera, hasta congelar el tipo de cambio en combinación con esquemas de pronto pago”, subrayó el directivo.

Otro concepto que aportó a los resultados de crecimiento del mayorista es la participación en grandes proyectos de infraestructura en diferentes regiones de México, apoyados por la red de sucursales a nivel nacional y que permiten a los distribuidores llevarse los productos en el momento que los necesiten.

“Las unidades enfocadas en ventas especiales a gobierno y grandes proyectos han tenido un gran resultado. En 2019 arrancamos un proyecto con el Estado de Mexico, de más de 30 millones de dólares, lo que nos permitió la visibilidad para alcanzar a otros negocios con Comisión Nacional del Agua (Conagua), Banco de México, Instituto Nacional Electoral (INE), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras instituciones privadas, todo a través de la confianza de nuestros distribuidores e integradores”, dijo Eduardo Coronado.

Lo que sigue para CVA

Hacia lo que resta del 2021 y más adelante, CVA continuará invirtiendo en la optimización de las herramientas digitales para el ecosistema de canales. Recientemente anunció el programa LEALTAD CVA en donde los partners adquieren puntos por sus ventas y pueden canjearlos por diferentes productos y experiencias.

“Estamos detallando la plataforma Universidad CVA que tiene el objetivo de ser el punto de contacto para capacitación, entrenamientos y certificaciones, tanto del mayorista como de los socios fabricantes”, adelantó el Director de CVA Mayoreo.

Comentó que las estrategias consolidadas en el ecosistema de canales como Tech Day, a desarrollarse en la Riviera Maya el mes de septiembre, La Gira de Negocios CVA los meses de agosto (Seguridad y Videvigilancia), octubre (Data Center) y noviembre (gaming) continúan activas y con gran participación de los canales que buscan transformar sus negocios.

“En términos generales, Grupo CVA continúa creciendo de la mano de los canales y los colaboradores, seguiremos invirtiendo en herramientas que permitan agilizar y optimizar los negocios del ecosistema y consolidar nuestro posicionamiento en el mercado nacional. Tenemos expectativas de cerrar 2021 como el mejor año de CVA”, finalizó Eduardo Coronado, Director de CVA Mayoreo.