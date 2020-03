TEAM se enfocará en la agilidad y escalabilidad de la nube

Ante los constantes cambios de la industria tecnológica, el mayorista fortalece su estrategia comercial para la conformación de un ecosistema de canales preparado para soluciones As a Service.

El 2019 representó un año de importantes retos comerciales y económicos para todo el ecosistema de canales de tecnología, un periodo en el que las empresas tuvieron que hacer ajustes en sus negocios para mantenerse en el mercado.

El mayorista Tecnología Especializada Asociada de México (TEAM) registró en 2019 una baja del 10% de su facturación con respecto al año anterior. Entre las principales razones están la contracción de algunos mercados y la poca continuidad de los proyectos que se venían desarrollando.

Miguel Ruiz, Director General de TEAM, explicó que los resultados comerciales de 2019 también son reflejo de la decisión de no entrar a varios proyectos y por encontrar en segmentos del mercado, y el mismo canal de distribución, temas complejos de cobranza, tanto en la liquidez como en la habilidad.

“Mucho tiene que ver con el comportamiento del gobierno. Las empresas están a la expectativa de no consumir más o son cautos y eso repercute en la cobranza. Sin embargo, hay áreas de negocio que se comportaron bastante bien como son ciberseguridad, analítica y cómputo en la nube”, subrayó el directivo.

Dentro de los ajustes que TEAM ejecutó con la experiencia de 2019 y que estará llevando a cabo para este 2020 están, una menor dependencia del gobierno y enfocarse más a mercados medios con soluciones adecuadas para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), pero también atender más a detalle regiones específicas del territorio nacional.

“Son temas de los que tradicionalmente se habla en muchas de las organizaciones para poner más foco en ello y para la estrategia de este 2020 es donde ya estamos trabajando. Pero también en nuevos modelos de negocio con soluciones As a Service, donde ya tenemos un importante camino recorrido”, dijo el Director General de TEAM.

Portafolio Cloud

TEAM cuenta con una oferta de soluciones en la nube que van en PC as a Service, Document Management as a Service y Wireless as a Service, un negocio que cada vez encuentra nuevas oportunidades de aplicación en la operación y transformación de las empresas.

Miguel Ruiz comentó que en la opción de Wireless es con esquemas de trabajo para proporcionar conectividad por eventos. Es decir, ofrecer el servicio por algunos días en cualquier parte del territorio nacional, por regiones y en diferentes arquitecturas.

“Estamos llevando al retail un producto en el que ofrecemos la conectividad wireless sin costo, pero del negocio que se genere, sobre este servicio, una parte es para el establecimiento. Es un modelo en el que todos ganan”, ejemplificó el directivo.

Sin embargo, la oferta más fuerte de TEAM es la plataforma Stratosphere que proporciona líneas de negocio para las arquitecturas de cómputo en la nube de infraestructura (IaaS), software (SaaS) y plataforma como servicio (PaaS).

Sobre IaaS son temas relacionados con almacenamiento y respaldo de información empresarial, para SaaS cuentan con soluciones de Business Intelligence, Document Management y escritorios virtuales.

El brazo fuerte

La estrategia para posicionar la oferta de productos y soluciones de TEAM tiene un pilar fundamental en el canal de distribución y el foco del mayorista es darles una opción, a estos socios de negocio, para que identifiquen las oportunidades comerciales.

Esta entrevista salió publicada en la edición de marzo de la revista Boletín de la Computación. Para continuar con la lectura, haz clic aquí.