Agiliza la productividad con soluciones de video colaboración DTEN

La innovación de colaboración a distancia “todo en uno” de DTEN ya esta disponible para el canal de distribución en México.

La comunicación, el contacto y la productividad a distancia son actividades del diario que las empresas emplean para mantener la continuidad de sus negocios, y ante un escenario híbrido en todos los sectores, la tecnología de DTEN ofrece soluciones de colaboración a distancia “todo en uno”.

De acuerdo con David Sandoval, Gerente Regional de DTEN para Latinoamérica, a diferencia de otros dispositivos en el mercado, el fabricante presenta todas las herramientas en un solo producto que incluye pantalla táctil, PC, micrófono, altavoces, cámara HD, plataforma de Zoom preinstalada y más. Todo esto disponible con una inversión mucho menor en comparación con otras opciones en el mercado.

Detalló que DTEN se caracteriza por equipos plug-and-play, facilitando una rápida instalación: conectarlo a la luz, a la red, encender, iniciar sesión en Zoom e iniciar a una videoconferencia interactiva.

“El objetivo de esta tecnología es resolver de forma sencilla el problema de las salas de reuniones y salones de clases, con tecnología única y simple que ayude a trabajar y colaborar conforme a la nueva normalidad a un precio mucho más competitivo”, indicó David Sandoval.

De esta manera, con una inversión desde los 20 mil y hasta los 200 mil pesos, las empresas e instituciones educativas podrán resolver sus problemas de colaboración a distancia, una inversión de hasta un 25% menor que el precio promedio en el mercado y con la practicidad de adquirir un solo equipo que ofrece una solución completa.

El portafolio de DTEN incluye desde pantallas personales como DTEN ME, para quienes laboran desde casa; además de DTEN D7, DTEN GO con MATE y DTEN ON, equipos perfectamente diseñados para cubrir las necesidades en salas de reuniones para sesiones en donde participen desde 1 persona hasta, salas de juntas o auditorios para más de 50 personas.

Las soluciones también cuentan con funcionalidades como recepcionista virtual y modo quiosco que permite ayudar de forma remota a los visitantes e invitados desde cualquier lugar con Zoom Virtual Receptionist, el cual se puede utilizar como servicio de asistencia o conserjería, proporcionando interacciones únicas con los clientes o alumnos.

Los dispositivos DTEN se pueden usar para mostrar información y pautas importantes con la función Zoom Digital Signage, desde donde se pueden enviar instantáneamente mensajes, imágenes, videos o sitios web a los dispositivos DTEN con los que cuenta la organización o institución.