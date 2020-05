Compusoluciones y Lenovo preparados para transformar a las empresas

A través de un catálogo completo de productos y soluciones de Lenovo, Compusolusiones ayuda al canal de distribución a concretar las oportunidades del mercado.

La acelerada digitalización de las empresas y la puesta en marcha de estrategias de movilidad para mantener la continuidad de los negocios, son estrategias que las empresas están llevando a cabo para mantenerse vigentes en los diferentes mercados y para ello es necesario contar con las herramientas tecnológicas adecuadas.

Con este escenario, Compusoluciones y Lenovo están acercando a los canales de distribución un catálogo de productos y soluciones de cómputo para satisfacer las necesidades de los proyectos de transformación de las empresas mexicanas.

De acuerdo con Mario Ortega, Gerente de Ventas de Compusoluciones, el mayorista cuenta con dos divisiones: proyectos y runrate, que permiten atender las necesidades específicas de infraestructura tecnológica de los clientes en todo el territorio nacional.

“En proyectos ofrecemos trajes a la medida. Sabemos que son diferentes y lo que hacemos es generar beneficios específicos para todo el ecosistema de canales, desde días de crédito, precios en dólares, retrabajo de equipos, despliegue de equipos. En cuanto al tema de inventario, básicamente lo comercializamos a través de nuestra plataforma de comercio electrónico Siclick. Un portal en donde tenemos un portafolio amplio de portátiles, pc, all in one, workstation, para satisfacer los requerimientos de los clientes”, subrayó el Gerente de Ventas de Compusoluciones.

Agregó que en la unidad de negocios de Lenovo trabajan exclusivamente 11 personas expertas en diferentes áreas nivel nacional. Son expertos certificados por Lenovo y cuentan con los conocimientos para ayudarles a los socios de negocios a que los proyectos sean exitosos, en verticales como educación, retail, manufactura, entre otros”.

“También contamos con personal exclusivo para el modelo de comercio electrónico, en donde apoyan a los clientes con información detallada de los productos, marketing, desarrollo de socios de negocios, generación de demanda y detección de oportunidades de negocio, además de ayudar al canal a convertirse en expertos en los programas del fabricante y de Compusoluciones”, aseguró Mario Ortega.

Soluciones integrales

Tradicionalmente, todo mundo pensaría que comercializar computo es mover cajas, pero Lenovo también ofrece soluciones de software en su oferta para integrarlo a las soluciones del canal, por lo que es necesario que los distribuidores conozcan cómo complementar sus negocios para ofertar a los clientes finales una solución integral de hardware y software.

“Si un cliente quiere productos de cómputo, administrarla y proteger la información, Think Shield de Lenovo es una solución adecuada para ello y nosotros ayudamos a los socios para lograr esas oportunidades y capacitarlos para entregar ese nivel de soluciones integrales para los clientes finales”, indicó Ortega.

Compusoluciones proporciona un área de servicios financieros para que en los jugadores de cada proyecto estructuren propuesta s de arrendamiento y financiamiento para los clientes que buscan hacer una compra o renovación tecnológica de equipos de cómputo. El asociado tiene un consultor certificado y experto en los productos para acompañarlo en todo el proceso de comercialización de la marca.

Para el canal de distribución

Ahora con la contingencia del COVID-19, los sectores tecnológicos siguen creciendo, algunos más que otros, pero la tendencia es hacia el trabajo remoto. Mario Ortega señala que en marzo y abril se registraron compras de pánico por parte de las empresas para dotar de equipo a sus colaboradores y los sectores como el educativo representan una gran área de oportunidad de negocio para el canal.

El mayorista invita a los canales que no trabajan la marca con Compusoluciones a que se integren a nivel nacional, que conozcan el producto, los diferentes programas para generar negocios exitosos a través de los beneficios e incentivos atractivos para el canal.

“Invitarlos a que también entren a la plataforma Siclick para que conozcan todo el portafolio para los clientes. Una oferta que creemos que cumple con todos los perfiles que puedes encontrar dentro de una organización. Darse de alta es muy sencillo y dinámico. Que se den la oportunidad de trabajar la marca con Compusoluciones”, finalizó Mario Ortega, Gerente de Ventas de Compusoluciones.

Para mayor información, ponerse en contacto con Mario Ortega al correo:

mortega@compusoluciones.com