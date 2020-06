CompuSoluciones fortalece el posicionamiento de Lenovo con el canal

A través de los modelos de negocio de proyectos y run rate, CompuSoluciones ofrece los diferenciadores para que el canal logre las oportunidades de negocio.

Desde hace 35 años, CompuSoluciones incursionó en el mercado tecnológico como un mayorista de valor apoyando al canal en el tema de proyectos complejos de cómputo desde el dimensionamiento, preparación de equipos, carga de imágenes de software, retrabajo de equipos, entre otras características en todos los sectores empresariales.

En los últimos años, la división de negocio de Lenovo de CompuSoluciones mantiene crecimientos importantes en el área de proyectos con la innovación del fabricante en soluciones de cómputo, pero también en modelo de run rate con un catálogo completo de productos, accesorios y soluciones empresariales.

José Luis Cortés, Director Comercial de la División de Lenovo en CompuSoluciones, revela que el mayorista cuenta con un grupo de 11 ejecutivos expertos para los negocios y proyectos del fabricante, desde asesoría en equipos de venta, preventa, logística, marketing, operaciones.

“A través del canal atendemos proyectos complejos de cómputo y desde hace 15 años incursionamos en el modelo de run rate con gran éxito. Reciente incorporamos las soluciones empresariales de productos, soluciones y accesorios Lenovo para proporcionar al canal el acceso y la agilidad de nuevas oportunidades de negocio”, dijo el directivo.

Agregó que a través de la plataforma Siclik los socios de negocio y los canales tienen acceso a revisa su línea de crédito, pagos, ventas, históricos y a todo el portafolio de productos y soluciones de Lenovo, además de un marketplace para la oferta de servicios administrados como software, seguridad, impresión, entre otros.

“HandHelds, All in one, Workstations, PC, Monitores, Equipos portátiles y software como ThinkShield para seguridad y administración de los equipos. Asesoramos al canal para obtener ventajas comerciales y poner la infraestructura a punto para los proyectos”, subrayó José Luis Cortés.

Diferenciadores para el canal

CompuSoluciones cuenta con una estructura celular que le permite estar muy de cerca con Lenovo y alinear su oferta hacia el canal con un equipo de trabajo especializado. La diversidad de los partners abarca verticales como retail, gobierno, manufactura, entretenimiento, entro otras.

“Lo que hacemos es acercarnos al canal para conocer su nicho de negocio y ayudarles con capacitación en todo el portafolio tecnológico de Lenovo para su mercado. Además de inversiones conjuntas en marketing para generar y atraer oportunidades de negocio”, reveló.

Los diferenciadores que CompuSoluciones ofrece al canal son su filosofía de trabajo basa en valores como transparencia y honestidad en los negocios. También su estrategia de “como sí” para ofrecer la solución que el cliente espera.

“También contamos con la solidad financiera para apoyar al canal con crédito hasta 120 días o proyectos de 1 a 5 años, así como financiamiento propio o a través de las diferentes instituciones de apoyo del mercado. Además ofrecemos la opción de facturación en pesos para que el riesgo del tipo de cambio se absorbido por CompuSoluciones”, aseveró.

Agregó que otro diferenciador del mercado es su flexibilidad institucional para la toma de decisiones en los negocios al ser una empresa 100% mexicana.

Estrategia actual

La alianza con Lenovo inició hace 4 años para acercar las soluciones a los socios de negocio en los proyectos complejos y en 2019 el mayorista observó un gran potencial en el mercado de run rate.

“Existen canales que atienden el sector PyME que no conocen que CompuSoluciones cuenta con el modelo de negocio de run rate o inventario con Lenovo y con el crecimiento observado buscamos una mayor cobertura para crecer junto con el canal. Invitamos a los partners a que se acerquen a conocer el valor que ofrecemos, prueben nuestro servicio para alcanzar nuevos negocios”, finalizó José Luis Cortés, Director Comercial de la División de Lenovo en CompuSoluciones.