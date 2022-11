Dell refuerza la resistencia cibernética en cloud

El nuevo Dell PowerProtect Data Manager Appliance ofrece la implementación más sencilla del software de protección de datos de Dell

Dell Technologies fortalece su portafolio líder en el sector de innovaciones modernas para protección de datos y seguridad multicloud con nuevos sistemas, software y servicios para ayudar a los clientes a proteger su información en instalaciones, nubes públicas y the Edge.

Dell PowerProtect Data Manager Appliance, APEX Data Storage Services Backup Target y Dell PowerProtect Cyber Recovery for Google Cloud son las nuevas ofertas diseñadas con para ser simples y fáciles de utilizar, permitiendo a las organizaciones permite a las organizaciones acelerar su proceso de adopción arquitectura Zero Trust y protegerse en contra de la pérdida de datos, y la amenaza creciente de ataques de tipo ransomware.

Las nuevas soluciones ayudan a abordar los crecientes desafíos de protección de datos a los que se enfrentan las organizaciones. De acuerdo con el Índice Global de Protección de Datos (GDPI) 2022, realizado por Vanson Bourne para Dell, las organizaciones a nivel global han experimentado mayores niveles de desastres naturales y modernos que en años anteriores, lo que ha provocado una mayor pérdida de datos, tiempos de inactividad y costos de recuperación. En el último año, los ciberataques fueron la causa principal de esta interrupción (48%, en comparación con el 37% de 2021). La encuesta reveló que un 85% de las organizaciones globales que utilizan múltiples proveedores de protección de datos ven un beneficio en la reducción de su número de proveedores

«En el mundo digital actual con prácticamente todo conectado a Internet, el rango de ataque para los hackers es mayor que nunca», comentó Jeff Boudreau, presidente y director general del Grupo de Soluciones de Infraestructura de Dell Technologies. «Las soluciones puntuales no son lo suficientemente profundas o amplias para ayudar a proteger a las organizaciones de esta mayor exposición. Dell ayuda a los clientes a fortalecer la resiliencia cibernética al ofrecer soluciones, sistemas y servicios de protección de datos integrados para garantizar que tanto datos y aplicaciones estén protegidos dondequiera que se encuentren.»

La encuesta del Índice Global de Protección de Datos (GDPI) de Dell en 2022 encontró que el 18% de las organizaciones en América conocen y actúan sobre una arquitectura de Zero Trust.

Sin embargo, un 6% aún no comprende en totalidad los beneficios de la arquitectura Zero Trust, mientras que un 20% está en proceso de evaluación de las implicaciones que esta tecnología puede tener en el negocio; un 19% está comprometido en implementar las prácticas de esta solución; un 27% está aplicando activamente un modelo de Zero Trust y el 18% lo ha implementado completamente. El enfoque holístico de Dell, con funciones de seguridad integradas, diseñadas en el hardware, el firmware y puntos de control de seguridad ayuda a las organizaciones a lograr resultados de Zero Trust para fortalecer la resistencia cibernética y reducir la complejidad de la seguridad.

Protección moderna de datos integrada para una mayor facilidad de uso

El software mejorado Dell PowerProtect Data Manager admite los principios de Zero Trust con capacidades de seguridad operativa integradas, como la autenticación multifactor, la autorización dual y controles de acceso basados en roles.

El software incluye funciones de supervisión, Inteligencia Artificial y análisis basadas en la nube que permiten a los clientes tomar medidas proactivas y acelerar las resoluciones. La última versión disponible en las instalaciones y a través de AWS, Microsoft Azure y Google Cloud incluye una experiencia de usuario mejorada, que facilita orquestar las capacidades de protección de datos en todo el entorno de copia de seguridad.

Basado en esta arquitectura definida por software, el nuevo Dell PowerProtect Data Manager Appliance ofrece una forma aún más sencilla de implementar el software de protección de datos de Dell. A través de una experiencia de usuario unificada, las organizaciones pueden supervisar fácilmente la integridad de los datos, impulsar el análisis y la elaboración de informes y realizar operaciones de copia de seguridad y restauración de autoservicio para reforzar la resiliencia cibernética. El sistema de debut es ideal para casos de uso pequeños y medianos con un soporte que escala de 12 a 96 terabytes de datos.

«Dell PowerProtect Data Manager simplifica nuestro entorno de copia de seguridad, dándonos la agilidad empresarial necesaria para proteger nuestros datos a medida que nos transformamos digitalmente», agregó James McNair, vicepresidente, gerente de sistemas distribuidos, Trustmark Bank. «Con el nuevo Dell Data Manager Appliance, podemos implementar Data Manager de forma sencilla en toda nuestra infraestructura, lo que nos ayuda a ser más eficientes y a reforzar nuestra resistencia cibernética.»

Dell amplía la ciber recuperación para que las bóvedas de la nube pública sean rápidas y fáciles de desplegar.

PowerProtect Cyber Recovery for Google Cloud permite a los clientes implementar una bóveda cibernética aislada en Google Cloud para proteger y separar datos de forma más segura de un ataque de ransomware. A diferencia de las soluciones de copia de seguridad estándar basadas en la nube, el acceso a las interfaces de administración está bloqueado por los controles de red y puede requerir credenciales de seguridad independientes y autenticación de múltiples factores para el acceso.

Las organizaciones pueden utilizar su suscripción actual a Google Cloud para adquirir PowerProtect Cyber Recovery por medio de Google Cloud Marketplace, y el servicio puede adquirirse directamente con Dell y sus socios de canal.

Esta oferta marca la última expansión de las capacidades de recuperación cibernética de Dell para nubes públicas, tras la introducción este año de Dell PowerProtect para Microsoft Azure y CyberSense para Dell PowerProtect Cyber Recovery para AWS.

Dell APEX simplifica el almacenamiento de copias de seguridad con opción de consumo flexible