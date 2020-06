COVID-19 y ciberataques amenazan la desaparición de PyMES

Los expertos de Synology exponen las ventajas de contar con un sistema de almacenamiento NAS para minimizar las amenazas de los ciberataques.

La contingencia del COVID-19 afectó la operación tradicional de las empresas y profesionales, sin embargo, según diferentes informes de firmas de ciberseguridad, las PyMES que han resistido la crisis ahora se enfrentan a otra amenaza: desaparecer por ataques cibernéticos.

Datos de la Secretaría de Trabajo revelan que el 70% de las PyMES en México continuarán laborando desde casa aún después de finalizada la contingencia, y es esencial contar con herramientas tecnológicas que brinden protección a los datos y resguarden la información sensible de la compañía.

Juan Manuel Espinoza, Marketing Manager & PR de Latam Synology, explicó que ahora más que nunca se hace indispensable tener una solución para proteger la información. La enorme cantidad de datos y archivos generados desde distintos dispositivos se han convertido en un reto de seguridad para preservar la continuidad de las empresas.

Para los ciberdelincuentes, los datos financieros, de investigación, bases de clientes, nuevos productos, estrategias y hasta reportes médicos, son de gran valor ya que ahí se cimienta el control de la operación de una empresa.

“Recientemente una Pyme mexicana, dedicada a la producción de videos sufrió una de las peores pérdidas de información: una campaña de publicidad en la que había invertido no solo miles de dólares, sino tiempo y dedicación; y esto, debido a un ataque cibernético”, compartió Espinoza.

Para la Organización de Estados Americanos (OEA), América Latina es una de las zonas con mayor riesgo de ciberataques por falta de inversión, siendo el costo promedio de un incidente cibernético para una PyME equivalente a $317,615 dólares al año, mientras que la inversión de una nube gama de entrada de Synology, oscila entre los 5 mil y 7 mil pesos, un retorno de inversión muy por encima de lo que conllevaría a reponerse de un ciberataque y en el peor de los casos verse obligado a cerrar.

Synology cuenta con la central de paquetes de software más grande de la industria de almacenamiento, y la gran mayoría de estos son gratuitos, permitiendo que en cada equipo de la marca se instalen diferentes programas convirtiéndose en una solución all in one al mejor costo-beneficio.

Las PyMES necesitan cuidar sus presupuestos y buscan una solución integrada de almacenamiento para resguardar la información y gestionar otras tareas como servicios de descarga, sincronización, colaboración, respaldo, recuperación ante desastre, administración de cámaras de vigilancia, etc. Tareas que incluso pueden estar vinculadas a dispositivos móviles inteligentes.

Los equipos Synology NAS se pueden adquirir a través de los distribuidores en línea como Cyberpuerta e Intercompras, con envíos a toda la República Mexicana.