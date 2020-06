Divice as a Service, más que arrendamiento es un solución completa

DaaS es una tendencia que permite a las empresas acceder a una infraestructura de TI robusta con la ventaja de fortalecer la competitividad y productividad.

Las mejores prácticas señalan que cada tres o cuatro años es necesario renovar las herramientas digitales. Es una estrategia que las empresas deben realizar cada tres o cuatro años aproximadamente, sin embargo es un proceso que implicar una inversión sustancial y que muchas pequeñas y medianas empresas (PyMEs) no cuentan con la liquidez para ejecutarla.

Con este panorama, fabricantes, mayoristas y distribuidores trabajan en un esquema de negocios flexible para consolidar la tendencia Dispositivo como Servicio (DaaS, por sus siglas en inglés), una opción para que todo tipo de empresas aprovechen al máximo las herramientas de cómputo ideales para su operación en el mercado, elevando así el nivel de productividad y competitividad.

Ricardo Barriga, Director de Canales en Intel México, explicó que las necesidades de infraestructura de cómputo de las empresas cambian constantemente y el ecosistema de canales siempre está al pendiente de los requerimientos de los clientes finales con modelos de negocio adecuados.

“El modelo de DaaS es una nueva manera en que los distribuidores o socios del canal pueden hacer llegar la tecnología a los usuarios finales. Es una estrategia que va más allá del arrendamiento porque se trata de que las empresas adquieran soluciones completas de software y hardware como servicio, además de que permite una administración más sencilla de los equipos”, subrayó.

DaaS es un servicio que trabaja mediante una suscripción mensual fija que reduce la carga de trabajo de las áreas de TI, ya que descarga a un tercero la administración, el mantenimiento y el retiro de activos.

El objetivo es que el canal provea a sus clientes un equipo de trabajo ya configurado y totalmente personalizado para lo que requieren, sin necesidad de que el cliente lo compre. También ofrece actualizaciones de sistemas operativos, apoyo técnico, respaldos y recuperación de información, además de la administración básica de los equipos en general, con el fin de que las compañías contraten únicamente lo que necesitan para la operación diaria.

Lo anterior revela que con DaaS las organizaciones pueden externalizar la administración de dispositivos, por lo que los gerentes de TI pueden concentrarse en proyectos más estratégicos.

Una de las ventajas clave de DaaS es que las empresas pueden pasar de un modelo de gasto basado en CapEx para comprar hardware a un modelo de aprovisionamiento de hardware basado en OpEx como componente de un servicio administrado. Esto le permite consumir la tecnología que necesita, no solo el hardware, sino también los servicios que acompañan a esos dispositivos. También es lo suficientemente flexible como para que no termine pagando por los servicios o la funcionalidad que su empresa y sus usuarios no necesitan.

Ventajas de DaaS

De acuerdo con el fabricante HP, DaaS reduce las tareas rutinarias de soporte a usuarios, facilita la ejecución de presupuestos ya que puede incluir hardware, software y servicios a una tarifa mensual constante, los usuarios son más productivos con equipos actualizados, mejora la seguridad informática con la administración de dispositivos y el proveedor se encarga de la eliminación de los equipos obsoletos.

Independientemente del tamaño de la empresa, es probable que los empleados utilicen múltiples dispositivos para hacer su trabajo. Sin los sistemas de administración de dispositivos adecuados, la cantidad de equipos puede crecer rápidamente de docenas a cientos, incluso miles para organizaciones más grandes. TI puede pasar una gran cantidad de tiempo tratando de hacer un seguimiento de estos dispositivos, pero puede resultar increíblemente desafiante y tedioso asegurarse de que cada dispositivo cumpla con las políticas y los estándares de seguridad.

Además, al obtener una solución mediante la modalidad de DaaS, el costo de ese servicio es deducible de impuestos para la empresa, incluyendo el hardware y paqueterías de software, siempre y cuando en la factura se defina como adquisición de servicio.

Este artículo salió publicado en la edición de junio 2020 de la revista Boletín de la Computación. Para continuar con la lectura, haz clic aquí.