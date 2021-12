ASUS anuncia una Dual GeForce RTX 2060 con 12 GB de VRAM

El fafbricante tecnológico ASUS anunció las versiones renovadas de sus tarjetas gráficas Dual GeForce RTX 2060 con 12 GB de VRAM.

Con todos los avances recientes en el mundo de los juegos, NVIDIA y ASUS quieren que la construcción de un PC sea lo más accesible posible, por lo que los dos nuevos modelos, ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO y EVO OC Edition, están diseñados para impulsar construcciones de juegos con una buena relación calidad-precio.

Las nuevas tarjetas utilizan un disipador de 2.7 ranuras que ofrece una gran superficie para disipar el calor. Los dos ventiladores utilizan el diseño ASUS Axial-tech, con resistencia al polvo IP5X y aspas más grandes que mueven más aire. Los anillos de barrera que rodean las aspas optimizan su flujo a través del gran disipador, permitiendo que los ventiladores pongan el flujo de aire donde más se necesita sin funcionar a toda máquina, para que los usuarios obtengan una experiencia de juego más silenciosa y fría.

De hecho, bajo cargas ligeras, los ventiladores no giran en absoluto: La tecnología ASUS 0db hace girar los ventiladores sólo cuando la GPU alcanza los 55º C, y dejan de girar cuando la GPU se enfría hasta los 50º C para que la sesión sea realmente silenciosa. Los condensadores de alta calidad y las bobinas de aleación permiten un suministro de energía robusto para un alto rendimiento y una larga vida útil.

Por último, esta GeForce RTX 2060 renovada viene con una enorme memoria de vídeo de 12 GB, lo que permite un amplio margen de maniobra de la VRAM para los últimos títulos. Además, los jugadores obtendrán toda la potencia de trazado de rayos de los núcleos RT de la 2060 y el fantástico escalado DLSS que proporcionan los núcleos Tensor dedicados, lo que permite jugar a los juegos compatibles a alta resolución sin aumentar la carga de la GPU.

Especificaciones

Tarjeta gráfica ASUS DUAL-RTX2060-O12G-EVO

NVIDIA GeForce RTXTM 2060

12 GB GDDR6

PCIe 3.0

2 x HDMI 2.0b nativo

1 x DisplayPort 1.4a nativo

1 x DVI-D nativo

Tarjeta gráfica ASUS DUAL-RTX2060-12G-EVO