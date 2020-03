Canvas React Plus de Kingston, la nueva MicroSD UHS-II con soporte A1

Las nuevas tarjetas Canvas Plus de Kingston incluyen mayores velocidades (UHS-II) y más capacidades de almacenamiento.

La nueva línea de tarjetas SD y microSD incluye las primeras tarjetas UHS-II de Kingston. Para funcionar con Canvas Plus, los nuevos lectores MobileLite Plus UHS-II se han diseñado para soportar velocidades de lectura ultra rápidas. Canvas Plus representa la próxima generación de tarjetas SD y microSD con mayor rendimiento para las cámaras DSLR, la producción de videos 4K/8K, los dispositivos Android™, las cámaras de acción y los drones.

Además de funcionar con las cámaras avanzadas más recientes que ofrecen capacidad de grabación de video 4K y 8K, React Plus y MobileLite Plus son retro compatibles con UHS-I y con los estándares de bus SD convencionales. Los lectores MobileLite Plus estarán disponibles por separado o en paquete con las tarjetas React Plus para garantizar velocidades óptimas.

Carissa Blegen, Gerente de Tarjetas Flash en Kingston, explicó que las tarjetas Canvas marcan el camino con su soporte para UHS-II y aplicaciones A2, además de ser duraderas, ofrecer gran capacidad de almacenamiento y acelerar las velocidades para capturar los momentos más importantes de la vida, sin preocuparse por limitaciones de espacio ni tiempos de transferencia largos.

Las tarjetas Flash Canvas Plus están respaldadas con la garantía de por vida, el soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston.