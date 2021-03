Kingston te acompaña con su línea CANVAS Select Plus y Go! Plus

En estas vacaciones, captura los mejores y saca el mayor provecho a las tarjetas CANVAS Go! Plus y CANVAS Select Plus de Kingston.

Se acercan días de descanso para todos y aunque quisiéramos salir a tomar unas merecidas vacaciones sabemos que hay que continuar cuidándonos, sin embargo, eso no es pretexto para no consentirse y sacarle el mayor provecho a las tarjetas CANVAS Go! Plus y CANVAS Select Plus de Kingston.

No nos imaginamos todos los productos en los que Kingston está contigo, y cómo mejorarían su rendimiento y calidad de funcionalidad utilizando las tarjetas SD y microSD de la línea CANVAS.

Para la aventura extrema, las microSD CANVAS Go! Plus de Kingston son ideales, puedes maximizar la memoria de tu dispositivo Android de 64 GB hasta 512GB. Para las cámaras de acción son de gran ayuda para que tus imágenes sean de mayor calidad y la velocidad de tus videos sea como en la realidad, tanto en tierra como bajo el agua. Con velocidades U3 y V30 podrá filmar impresionantes videos 4K Ultra-HD sin preocuparse por velocidades lentas y corte de cuadros, así como tomar fotografías de acción en secuencias perfectas. Si quieres probar tu habilidad en el manejo de drones, con CANVAS Go! Plus podrás notar la diferencia de velocidad en la calidad de los videos e imágenes que captures con tu dron, en la playa, en el bosque o en la ciudad.

Hay un adaptador SD opcional para mayor versatilidad que se usa en dispositivos compatibles con SD.

CANVASs Select Plus está diseñada con rendimiento, velocidad y durabilidad excepcionales para cargas de trabajo pesadas como transferir y capturar fotos de alta resolución, así como grabar y editar videos Full HD. Puede alcanzar velocidades de Clase 10 UHS-I de hasta 100 MB/seg para fácil almacenamiento y transferencias rápidas junto con una interfaz UHS-I avanzada que puede grabar videos cinematográficos Full HD y 4K Ultra HD. La tarjeta SD CANVAS Select Plus está diseñada para funcionar en los entornos y condiciones más adversas para que pueda llevarla a cualquier parte sabiendo que sus archivos, fotos y videos están protegidos. Disponible en múltiples capacidades desde 32GB hasta 512GB y lo mejor ¡tienen garantía de por vida!