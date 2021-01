Samsung compartió su visión para el futuro en el CES 2021

Samsung reveló la innovación en soluciones flexibles y conectadas para comprender el contexto y facilitar las actividades de los usuarios.

En la nueva normalidad, el hogar ha tomado más relevancia en la productividad y entretenimiento de las personas y con la tecnología adecuada los usuarios estarán preparados para cualquier reto. Con esto en mente, Samsung dio a conocer en el CES 2021 sus innovaciones diseñadas para brindar experiencias más personales e intuitivas para brindarle innovación potenciada por la inteligencia artificial.

Experiencias más íntimas y personalizadas

A medida que las personas pasaban más tiempo en casa comprendieron muchas formas en las que las soluciones conectadas podían hacer la vida más fácil. Por ejemplo, los televisores eran vitales para el entretenimiento y, a veces, para el fitness. Las computadoras se convirtieron en herramientas fundamentales de aprendizaje, los refrigeradores inteligentes ayudaron con las compras remotas y la preparación de alimentos, y los smartphones eran indispensables.

Bespoke 4-Door Flex

Es la más reciente versión del refrigerador Bespoke que cuenta con paneles intercambiables en diferentes colores. El nuevo modelo de 4 puertas un nuevo Beverage Center, que brinda acceso rápido a un dispensador de agua y una jarra que se llena automáticamente. También viene equipado con una máquina de hielo automática dual que produce hielos de diferentes tamaños.

MICRO LED de 110”

Esta nueva pantalla cuenta con un LED inorgánico autoiluminado con un diseño delgado y casi sin bisel que se integra a cualquier espacio con una experiencia de visualización inmersiva. También agrega “4Vue” (vista cuádruple), una opción de visualización para que además de mantenerse al día en los deportes, también observe un tutorial mientras juega un videojuego.

Lifestyle TV

La línea de televisores de estilo de vida de vanguardia de Samsung incluye The Serif, The Frame, The Sero y The Terrace, un televisor para exteriores 4K QLED lanzado recientemente, así como Samsung The Premiere, un proyector láser 4K de calidad cinematográfica.

SmartThings Cooking

Es un nuevo servicio diseñado para cocinar de manera inteligente. A través de la comunicación entre electrodomésticos, los usuarios reciben recomendaciones para toda la semana, hace listas de compras con los ingredientes que necesita y se conecta con los comercios para solicitar los alimentos, desde el refrigerador Family Hub o la pantalla de su teléfono móvil.

Health Smart Trainer

Es un nuevo servicio para transformar el hogar en un gimnasio personal. Smart Trainer realiza un seguimiento y analiza la postura en tiempo real, proporciona comentarios sobre la realización de los movimientos para ayudar a contar repeticiones y calcular las calorías quemadas.

Robots con nuevas funcionalidades

JetBot 90 AI+

Es una aspiradora con tecnología de reconocimiento de objetos para identificar y clasificarlos para decidir la mejor ruta de limpieza. Los sensores LiDAR y 3D permiten evitar cables y objetos pequeños, mientras limpia el hogar. También equipado con una cámara para ayudar en el monitoreo.

Bot Care 5 y Handy 6

Care 5 es un robot en desarrollo diseñado para usar IA y actuar tanto como asistente como compañero. Aprenderá el comportamiento de los usuarios como horarios y hábitos y enviará recordatorios para optimizar las actividades del día.

Handy 6 es un robot también en desarrollo que dependerá de la inteligencia artificial para reconocer y recoger objetos de diferentes tamaños, formas y pesos. Podrá diferenciar entre la composición del material de varios objetos, utilizando la cantidad adecuada de fuerza para agarrar y mover artículos y objetos del hogar, trabajando como su socio de confianza para ayudar con las tareas domésticas como limpiar habitaciones desordenadas. o ordenar los platos después de una comida.